Під Києвом були найскладніші бої в моєму житті, — ексспецназівець ЗС США

Американський військовий, який бував в Іраку й Афганістані, провів кілька днів у "пекельному будинку" — приміщенні спа-салону в Ірпені, де ворог часом наближався на 50 метрів.

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У березні 30-річний Кевін разом з іншими бійцями з елітної групи ветеранів спецпідрозділів, переважно американців і британців, провів чотири дні у приміщенні спа-салону в Ірпені. Цю будівлю вони прозвали "будинком із пекла": часом супротивник знаходився буквально за 50 метрів від них. Про це повідомляє CNN.

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За словами Кевіна, чиє повне ім'я не називається з міркувань безпеки, це була найпередовіша позиція, яку українські війська утримували в Ірпені — колись багате передмістя Києва зараз стало синонімом воєнних злочинів армії РФ.

За словами американця, він разом зі своєю групою були з військових, хто спостерігав звірства ЗС РФ проти мирного населення Київської області. Незважаючи на свій багаторічний досвід участі в контртерористичних операціях, службу в Іраку й Афганістані, він стверджує, що найінтенсивніші бої у його житті були саме в Україні.

Інсургенти

За словами Кевіна, він разом зі своїми новими товаришами зі зброї застосовував багато тактик партизанської боротьби, які використовувалися проти американської армії. Нині вже їм довелося стати інсургентами.

"Усе дуже децентралізовано. Невеликі тактичні групи — це безперечно велика перевага тут", — пояснив Кевін те, як розподіляються обов'язки в Іноземному легіоні ЗСУ.

"Було як у якомусь фільмі: повне божевілля із самого початку, — зазначив ексспецназівець. — Танки, зверху гелікоптери. Можна було чути російські гелікоптери, що пролітали. У відкритому полі росіяни висаджували десант із гелікоптерів. І я такий: "вау, їх багато!""

Іноземний легіон в Україні

В Америці в Кевіна була робота, але він вирішив її залишити та відгукнутися на заклик президента України, звернений до досвідчених військових з усього світу.

В Іноземному легіоні ексспецназівець отримує скромну за мірками американських військових зарплатню — 2-3 тис. доларів. Тим паче, що на спорядження довелося витратити набагато більшу суму.

Питання чисельності Іноземного легіону належить до категорії держтаємниці, але, за словами пресслужби, наявність такого "симбіозу" значно наближає український день перемоги.

Раніше Фокус повідомляв, що повернення військ США в Україну буде "президентським рішенням". Цю заяву зробив генерал армії США, такі плани вже розробляються. Проте для будь-якого проєкту щодо надання американських військовослужбовців Україні знадобиться затвердження Байдена.