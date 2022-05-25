На секретной карте американской разведки показали блокаду Украины (фото)

Журналисты утверждают, что получили секретную карту от руководства США, которая показала, что россияне установили "эффективную блокаду" в северной трети Черного моря.

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Российское вторжение в Украину, по сути, остановило всю морскую торговлю. Карта американской разведки, которая до недавнего времени оставалась засекреченной, показала отрезанные от мирового рынка важные морские порты Украины, что ведет к глобальному продовольственному кризису. Об этом сообщает CNN.

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Представитель властей США поделился секретной картой на условиях анонимности. На ней видно, что россиянам удалось установить "эффективную блокаду" в северной трети Черного моря.

[ + – ] Карта показывает попытку ВС РФ блокировать северо-восточную часть моря.

Была проанализирована плотность кораблей, которые заходят и выходят из украинских портов. Показано, что, в сущности, коммерческий трафик из порты Черного и Азовского морей прекратился с началом вторжения.

"Влияние действий России не стоит преуменьшать, потому что украинский морской экспорт жизненно важен с точки зрения глобальной продовольственной безопасности", — заявил представитель американского руководства, сославшись на оценки аналитиков.

На украинские зерновые приходится порядка 10% от общемирового экспорта, основная масса зерна из Украины поставляется по морю.

До начала масштабного российского вторжения Украина была четвертым крупнейшим экспортером кукурузы и пятым — пшеницы, согласно данным Государственного департамента США.

Половина украинского зерна ежегодно закупалась для Всемирной продовольственной программ ООН, которая обеспечивает глобальную продовольственную безопасность. Руководство ООН предупредило о потенциально тяжелых последствиях, в случае если украинские порты будут оставаться заблокированными.

Ранее Фокус сообщал, что украинская разведка рассказала, как общество готовили к войне. По утверждениям начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, украинскому разведсообществу была известная точная дата начала войны, хотя Путин до последнего дня колебался и выбирал из возможных вариантов боевых действий.