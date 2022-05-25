На секретній карті американської розвідки показали блокаду України (фото)

Журналісти стверджують, що отримали секретну картку від керівництва США, яка показала, що росіяни встановили "ефективну блокаду" в північній третині Чорного моря.

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Російське вторгнення в Україну по суті зупинило всю морську торгівлю. Карта американської розвідки, яка донедавна залишалася засекреченою, показала відрізані від світового ринку важливі морські порти України, що веде до глобальної продовольчої кризи. Про це повідомляє CNN.

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Представник влади США поділився секретною картою за умов анонімності. На ній видно, що росіянам вдалося встановити "ефективну блокаду" в північній третині Чорного моря.

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Проаналізовано щільність кораблів, які заходять та виходять з українських портів. Показано, що, по суті, комерційний трафік із портів Чорного та Азовського морів припинився з початком вторгнення.

"Вплив дій Росії не варто применшувати, тому що український морський експорт життєво важливий з погляду глобальної продовольчої безпеки", — заявив представник американського керівництва, пославшись на оцінки аналітиків.

На українські зернові припадає близько 10% загальносвітового експорту, основна маса зерна з України поставляють морем.

До початку масштабного російського вторгнення Україна була четвертим найбільшим експортером кукурудзи та п'ятим — пшениці, згідно з даними Державного департаменту США.

Половину українського зерна щорічно закуповували для Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка забезпечує глобальну продовольчу безпеку. Керівництво ООН попередило про потенційно тяжкі наслідки, якщо українські порти залишатимуться заблокованими.

Раніше Фокус повідомляв, що українська розвідка розповіла, як суспільство готували до війни. За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, українській розвідспільноті була відома точна дата початку війни, хоча Путін до останнього дня вагався і вибирав із можливих варіантів бойових дій.