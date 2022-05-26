Отлетали гусеницы: ВСУ уничтожили два российских танка в Луганской области (видео)

Украинские военные из 57-й ОМБр показали видеозапись ликвидации российской бронетехники на Донбассе.

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В Луганской области бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили два российских танка. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

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Также украинские военные успешно применяют пушку "Пион" совместно с разведывательным беспилотником SPECTATOR. Таким образом был нанесен прицельный удар по технике ВС РФ. БПЛА обнаружил место расположения объекта российских войск, а САУ 2С7 "Пион" сделала прицельный выстрел.

Беспилотник SPECTATOR украинского ВПК

Укроборонпром разработал БПЛА SPECTATOR два года назад. Эта система может применяться для разведки местности и отслеживания пограничной активности. Спасатели могут с его помощью проводить свои операции. В обновленной модели БПЛА улучшена аэродинамика и защита от РЛС.

Ранее Фокус сообщал, что по наводке БПЛА 93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" разбила российский танк Т-72Б3. Во время удара танк находился в движении, поэтому механик, скорее всего, не выжил. Еще двум членам экипажа удалось убежать, однако неясно, выжили ли они после детонации боекомплекта.