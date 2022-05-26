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Відлітали гусениці: ЗСУ знищили два російські танки в Луганській області (відео)

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Знищений російський танк.
Фото: Sergei Chuzavkov/Getty Images | Знищений російський танк.

Українські військові з 57-ої ОМБр показали відеозапис ліквідації російської бронетехніки на Донбасі.

У Луганській області бійці 57-ої окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка знищили два російські танки. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Також українські військові успішно застосовують гармату "Піон" спільно з розвідувальним безпілотником SPECTATOR. Так було завдано прицільного удару по техніці ЗС РФ. БПЛА виявив місце розташування об'єкта російських військ, а САУ 2С7 "Піон" зробила прицільний постріл.

Безпілотник SPECTATOR українського ВПК

Укроборонпром розробив БПЛА SPECTATOR два роки тому. Ця система може використовуватись для розвідки місцевості та відстеження прикордонної активності. Рятувальники можуть із її допомогою проводити свої операції. В оновленій моделі БПЛА покращено аеродинаміку та захист від РЛС.

Раніше Фокус повідомляв, що за наведенням БПЛА 93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр" розбила російський танк Т-72Б3. Під час удару танк перебував у русі, тож механік, швидше за все, не вижив. Ще двом членам екіпажу вдалося втекти, проте незрозуміло, чи вони вижили після детонації боєкомплекту.