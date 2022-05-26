ЕС продолжит вооружать Украину и не потребует остановить огонь, — СМИ

По данным журналистов, в проекте решения ЕС нет посыла о прекращении огня, так как Польша и страны Балтии выступают против любых уступок Москве на фоне "невообразимых зверств" военных РФ.

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На предстоящем саммите представители стран ЕС намерены заверить Украину в том, что продолжит оказывать военную и финансовую помощь перед лицом "невообразимых зверств" со стороны российской армии, которые влекут за собой страдания и разрушения. Об этом говорится в проекте решения саммита лидеров ЕС, с которым ознакомились журналисты EUobserver.

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Отмечается, что Евросоюз безоговорочно поддерживает неотъемлемое право Украины на защиту от российской агрессии.

"Страны ЕС уже выделили 2 млрд евро на вооружение для Украины из общего фонда и намного больше этой суммы на условиях двусторонних договоренностей, несмотря на то, что Россия в качестве своих мишеней выбирает конвои с западным оружием и заявляет, что против нее ведется "прокси-война"", — говорится в документе.

Также европейские лидеры поддерживают новые законные меры, направленные на конфискацию российского имущества в Евросоюзе и замораживание банковских активов.

Послы ЕС все еще работают над текстом документа в преддверии саммита, который начнется в понедельник. Но в обтекаемых формулировках скрыт ряд разногласий относительно того, какой должна быть общая позиция по отношению к РФ.

Риторика этого документа более жесткая, чем этого бы хотелось некоторым странам. Так, Италия, Венгрия и Кипр ждут от Евросоюза призывов к немедленному прекращению огня. Однако такой посыл убрали из документа на фоне решительных протестов Польши и стран Балтии против каких бы то ни было уступок Москве.

Напротив, в документе акцентируется внимание на криминализации действий РФ. "Россия, Беларусь и другие виновные будут привлечены к ответственности за их действия, в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении.

Лидеры ЕС также намерены ужесточить ответственность за обход санкций и заявить о необходимости освобождения европейских стран от зависимости от российских энергоносителей, таких как газ или уголь.

О вступлении Украины в ЕС речи не идет

В документе ничего конкретного не сообщается о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Представители евроблока только отметили поданную заявку и сказала, что вернутся к рассмотрению этого вопроса в июне.

Европейская альтернатива НАТО

В довершение всего, участники саммита обсудят возможность создания вооруженных сил отдельно от НАТО: война в Украине свидетельствует о такой необходимости.

"Развязанная Россией война в Украине привела к значительным изменениям в стратегической среде Евросоюза и указала на необходимость создания более мощного Евросоюза в сфере защиты и безопасности", — отмечается в документе.

Ранее Фокус сообщал, что США передадут Украине гаубицы L119. Также 230 украинских артиллеристов пройдут обучение под руководством 30 новозеландских инструкторов. Более того, Новая Зеландия дополнительно передаст 40 систем наведения.