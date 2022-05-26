ЄС продовжить озброювати Україну і не вимагатиме зупинити вогонь, — ЗМІ

За даними журналістів, у проєкті рішення ЄС немає посилу про припинення вогню, оскільки Польща та країни Балтії виступають проти будь-яких поступок Москві на тлі "неймовірних звірств" військових РФ.

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На майбутньому саміті представники країн ЄС мають намір запевнити Україну в тому, що продовжить надавати військову та фінансову допомогу перед обличчям "неймовірних звірств" із боку російської армії, які тягнуть за собою страждання і руйнування. Про це йдеться у проєкті рішення саміту лідерів ЄС, з яким ознайомились журналісти EUobserver.

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Зазначається, що Євросоюз беззастережно підтримує невід'ємне право України на захист від російської агресії.

"Країни ЄС уже виділили 2 млрд євро на озброєння для України із загального фонду і набагато більше цієї суми на умовах двосторонніх домовленостей, незважаючи на те, що Росія як свої мішені вибирає конвої із західною зброєю і заявляє, що проти неї ведеться "проксі-війна", — йдеться в документі.

Також європейські лідери підтримують нові законні заходи, спрямовані на конфіскацію російського майна у Євросоюзі та заморожування банківських активів.

Посли ЄС усе ще працюють над текстом документу напередодні саміту, який розпочнеться у понеділок. Але в обтічних формулюваннях приховано низку розбіжностей щодо того, якою має бути загальна позиція стосовно РФ.

Риторика цього документа жорсткіша, ніж цього хотілося б деяким країнам. Так, Італія, Угорщина та Кіпр чекають від Євросоюзу закликів до негайного припинення вогню. Однак такий посил прибрали з документа на тлі рішучих протестів Польщі та країн Балтії проти будь-яких поступок Москві.

Навпаки, у документі акцентується увага на криміналізації дій РФ. "Росія, Білорусь та інші винні будуть притягнуті до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Лідери ЄС також мають намір посилити відповідальність за обхід санкцій і заявити про необхідність звільнення європейських країн від залежності від російських енергоносіїв, таких як газ чи вугілля.

Про вступ України до ЄС не йдеться

У документі нічого конкретного не повідомляється про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Представники євроблоку лише згадали подану заявку та сказали, що повернуться до розгляду цього питання у червні.

Європейська альтернатива НАТО

Насамкінець, учасники саміту обговорять можливість створення збройних сил окремо від НАТО: війна в Україні свідчить про таку необхідність.

"Розв'язана Росією війна в Україні призвела до значних змін у стратегічному середовищі Євросоюзу та вказала на необхідність створення потужнішого Євросоюзу у сфері захисту та безпеки", — наголошується в документі.

Раніше Фокус повідомляв, що США передадуть Україні гаубиці L119. Також 230 українських артилеристів пройдуть навчання під керівництвом 30 новозеландських інструкторів. Понад те, Нова Зеландія додатково передасть 40 систем наведення.