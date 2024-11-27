Аргумент середньої дальності: які ракети, окрім Tomahawk, можуть передати країни НАТО (фото)

В Альянсі запропонували передати Україні ракети середньої дальності, які змогли б уражати російські об'єкти на відстані до 1000 км. Однак наразі серед європейських країн тільки Туреччина володіє таким озброєнням.

25 листопада в канадському Монреалі Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію №494, у якій містяться важливі положення, що стосуються протидії агресії Російської Федерації. Серед іншого, резолюція пропонує надати Україні "всі засоби, зокрема ракети середньої дальності для самооборони". Про який вид озброєння йдеться — розповіли оглядачі Defense Express.

Один із ключових пунктів резолюції закликає активізувати зусилля для якнайшвидшого вступу України до Альянсу як 33-го члена. Водночас документ посилається на 51 статтю Статуту ООН, підтверджуючи право України завдавати ударів по території агресора.

Однак слід враховувати один важливий нюанс, пишуть оглядачі. Річ у тім, що, попри таку сміливу риторику, Парламентська асамблея НАТО все ж не є органом управління Альянсу. Вона являє собою незалежну міжпарламентську структуру, яка надає рекомендації та консультації. Але такі заяви є важливим сигналом і дипломатичним інструментом для України.

Які ракети можуть бути передані?

Наразі серед ракет середньої дальності в НАТО виділяються:

Tomahawk. Ці крилаті ракети перебувають на озброєнні США та Великої Британії. Останні замовили 214 ракет із 1995 року, але значна їх частина вже використана. До того ж, потенційні майбутні оператори Tomahawk, тобто Австралія і Японія, не є членами НАТО.

Крилата ракета Tomahawk Фото: wiki

AGM-158 JASSM (ER). Це американська ракета з дальністю до 900 км, яка може бути передана Україні. Однак політична ситуація в США, яка пов'язана з перехідним періодом влади, ускладнює ухвалення рішень.

Крилата ракета AGM-158 JASSM Фото: Відкриті джерела

MdCN (Франція). Французький флот має у своєму розпорядженні обмежену кількість цих ракет морського базування, дальність яких сягає 1000 км. MdCN створена на основі SCALP із масою боєголовки 250 кг і є аналогом Tomahawk.

Французька ракета MdCN Фото: Відкриті джерела

На які саме ракети можна розраховувати Україні — це питання залишається відкритим, однак автори матеріалу зазначили, що єдиною європейською країною НАТО, що має ракети дальністю понад 300 км, є Туреччина. Ще в 90-х роках Анкара, співпрацюючи з Китаєм, розпочала виробництво балістичних ракет B-611, відомих як J-600T Yıldırım. Згодом Туреччина розробила сучасніші комплекси, включно з Tayfun з дальністю понад 500 км і проєкт його поліпшеної версії з дальністю до 1000 км.

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Нагадаємо, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер нещодавно розповів про зміну поглядів НАТО, а саме про необхідність завдавати ударів по Росії, якщо та раптом атакує одну з країн Альянсу. За його словами, набагато ефективніше не чекати удару, а атакувати російські пускові установки першими.