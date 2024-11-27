Аргумент средней дальности: какие ракеты, помимо Tomahawk, могут передать страны НАТО (фото)

В Альянсе предложили передать Украине ракеты средней дальности, которые смогли бы поражать российские объекты на расстоянии до 1000 км. Однако на данный момент из европейских стран только Турция обладает таким вооружением.

25 ноября в канадском Монреале Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию №494, в которой содержатся важные положения, касающиеся противодействия агрессии Российской Федерации. В числе прочего, резолюция предлагает предоставить Украине "все средства, включая ракеты средней дальности для самообороны". О каком виде вооружения идет речь рассказали обозреватели Defense Express.

Один из ключевых пунктов резолюции призывает активизировать усилия для скорейшего вступления Украины в Альянс в качестве 33-го члена. При этом документ ссылается на 51 статью Устава ООН, подтверждая право Украины наносить удары по территории агрессора.

Однако следует учитывать один важный нюанс, пишут обозреватели. Дело в том, что несмотря на столь смелую риторику, Парламентская ассамблея НАТО все же не является органом управления Альянса. Она представляет собой независимую межпарламентскую структуру, которая предоставляет рекомендации и консультации. Но такие заявления являются важным сигналом и дипломатическим инструментом для Украины.

Какие ракеты могут быть переданы?

На данный момент среди ракет средней дальности в НАТО выделяются:

Tomahawk. Эти крылатые ракеты находятся на вооружении США и Великобритании. Последние заказали 214 ракет с 1995 года, но значительная их часть уже использована. При этом потенциальные будущие операторы Tomahawk, то есть Австралия и Япония, не являются членами НАТО.

Крылатая ракета Tomahawk Фото: wiki

AGM-158 JASSM (ER). Это американская ракета с дальностью до 900 км, которая может быть передана Украине. Однако политическая ситуация в США, связанная с переходным периодом власти, усложняет принятие решений.

Крылатая ракета AGM-158 JASSM Фото: Открытые источники

MdCN (Франция). Французский флот располагает ограниченным количеством этих ракет морского базирования, дальность которых достигает 1000 км. MdCN создана на основе SCALP с массой боеголовки в 250 кг и является аналогом Tomahawk.

Французская ракета MdCN Фото: Открытые источники

На какие именно ракеты можно рассчитывать Украине — этот вопрос остается открытым, однако авторы материала отметили, что единственной европейской страной НАТО с ракетами дальностью свыше 300 км является Турция. Еще в 90-х годах Анкара, сотрудничая с Китаем, начала производство баллистических ракет B-611, известных как J-600T Yıldırım. Впоследствии Турция разработала более современные комплексы, включая Tayfun с дальностью свыше 500 км и проект его улучшенной версии с дальностью до 1000 км.

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Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр недавно рассказал о смене взглядов НАТО, а именно о необходимости наносить удары по России, если та вдруг атакует одну из стран Альянса. По его словам, гораздо эффективнее не ждать удара, а атаковать российские пусковые установки первыми.