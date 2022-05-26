РФ нечем наступать на Финляндию: весь личный состав — в Украине

Россия направила в Украину тысячи военных из северных гарнизонов. Согласно мартовским оценкам, большинство из них пусты чуть менее, чем наполовину. Многие не вернутся.

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Вступление Финляндии в НАТО может привести к тому, что РФ существенно усилит свою технику на границе. Однако из-за понесенных в Украине потерь на это может уйти определенное время. Об этом сообщает Уle.

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У ВС РФ более десяти гарнизонов и баз вблизи Финляндии. Среди прочего, две бригады, специализирующиеся на арктических условиях, новые истребители и ракеты "Искандер".

Но, по мнению военного эксперта Марко Эклунда, который занимается мониторингом российских вооруженных сил на протяжении более 20 лет, нет никакой возможности, чтобы с помощью этих сил можно было осуществить внезапное нападение на Финляндию.

Эксперт провел исследование российских военных баз, используя спутниковые снимки.

Возле села Алакурти размещается подразделение из 2000 солдат, которые прошли подготовку в арктических условиях. Это —важная базой РФ к северу от Полярного круга.

[ + – ] Карта расположения российских военных баз.

В лесу в районе Каменки (или Каукъярви фин.) находится полигон 138-й мотострелковой бригады.

Бригада является сильнейшей силой русской армии на направлении Финляндии. Его солдаты, техника и боеприпасы находятся в постоянной боевой готовности.

В Луге, недалеко от Санкт-Петербурга находится пехотная бригада, которая оснащена хуже, чем войска в Каменке на карельском побережье. Есть данные, что это подразделение было выведено из РФ на начальных этапах войны из-за больших потерь. В Луге также есть ракетная бригада.

Рядом с Петрозаводском находится самая многочисленная концентрация военной техники вблизи финской границы. Здесь есть артиллерия, бронетехника и автомобили. Есть возможность подготовить технику для мотострелковой бригады численностью порядка 4 тыс. человек.

Российские военные базы также располагаются в населенных пунктах Бесовец, Пушкин, Псков и Кронштадт.

Во фьордах Кольского полуострова размещены тяжелые стратегические ядерные вооружения, а также пригодные для их транспортировки подводные лодки и бомбардировщики. Но они нацелены не на Финляндию, а главным образом на США и другие ядерные державы.

[ + – ] База в Бесовце. [ + – ] База в г.Пушкин. [ + – ] База в Кронштадте. [ + – ] База в Петрозаводске. [ + – ] База в Пскове. [ + – ] База в Каменке. [ + – ] Военная база в Луге под Петербургом. [ + – ] База подразделения в Алакути, которое не направлялось на войну в Украину.

РФ будет трудно восстановить даже довоенные показатели личного состава

Россия привлекла для боевых действий с Украине тысячи военнослужащих из своих северных регионов. Согласно мартовским оценкам, большинство гарнизонов пусты чуть менее, чем наполовину. И многие из ушедших не вернутся. Однако, к примеру, бригада "Алакурт" не направляла свои войска в Украину.

Почти все российские войска, ранее дислоцированные в соседних с Финляндией районах, понесли потери в Украине. Бывший командующий силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг ранее высказывался о том, что РФ будет трудно восстановить даже довоенные показатели.

Это мнение разделяет майор Марко Эклунд. Хотя, по его оценкам, у России огромное множество танков, это частично старые модификации. Западные санкции усложняют замену оборудования. Кроме того, перспектива оказаться в контрактной армии или поступить на срочную службу не очень привлекательна для россиян.

Война в Украине не окончена. Российские силы слабеют с каждым днем по мере продолжения боевых действий, в т.ч. и те, которые должны были вернуться в северные гарнизоны.

Бывший начальник разведки армии Финляндии генерал-майор Пекка Товери отмечает: "Я не думаю, что Россия хочет раскачивать лодку на севере. По оценке Товери, их внимание будет по-прежнему сосредоточено на Украине и Беларуси".

Ранее Фокус сообщал, что стратегическое поражение РФ начнется летом. По мнению эксперта, РФ остается два-три месяца, чтобы изменить положение. Лето станет переломным и, вероятно, приведет к окончательному стратегическому поражению РФ.