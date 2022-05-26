РФ немає чим наступати на Фінляндію: весь особовий склад — в Україні

Росія спрямувала в Україну тисячі військових із північних гарнізонів. Згідно з березневими оцінками, більшість з них пусті трохи менше, ніж наполовину. Багато хто не повернеться.

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Вступ Фінляндії до НАТО може призвести до того, що РФ значно посилить свою техніку на кордоні. Однак через понесені в Україні втрати на це може піти певний час. Про це повідомляє Уle.

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У ЗС РФ понад десять гарнізонів і баз поблизу Фінляндії. Серед іншого, дві бригади, що спеціалізуються на арктичних умовах, нові винищувачі та ракети "Іскандер".

Але, на думку військового експерта Марка Еклунда, який займається моніторингом російських збройних сил упродовж понад 20 років, немає жодної можливості, щоб за допомогою цих сил можна було здійснити раптовий напад на Фінляндію.

Експерт провів дослідження російських військових баз, використовуючи супутникові знімки.

Біля села Алакурті розміщується підрозділ із 2 000 солдат, які пройшли підготовку в арктичних умовах. Це — важлива база РФ на північ від Полярного кола.

[ + – ] Карта розташування російських військових баз

У лісі в районі Кам'янки (або Каук'ярві фін.) знаходиться полігон 138-й мотострілецької бригади.

Бригада є найсильнішою силою російської армії у напрямі Фінляндії. Його солдати, техніка та боєприпаси перебувають у постійній бойовій готовності.

У Лузі, неподалік Санкт-Петербурга, знаходиться піхотна бригада, яка оснащена гірше, ніж війська в Кам'янці на карельському узбережжі. Є дані, що цей підрозділ був виведений з РФ на початкових етапах війни через великі втрати. У Лузі також є ракетна бригада.

Поруч із Петрозаводськом знаходиться найчисленніша концентрація військової техніки поблизу фінського кордону. Тут є артилерія, бронетехніка й автомобілі. Є можливість підготувати техніку для мотострілецької бригади чисельністю майже 4 тис. осіб.

Російські військові бази також розташовуються в населених пунктах Бесовець, Пушкін, Псков і Кронштадт.

У фіордах Кольського півострова розміщені важкі стратегічні ядерні озброєння, а також придатні для їхнього транспортування підводні човни та бомбардувальники. Але вони націлені не на Фінляндію, а на США й інші ядерні держави.

[ + – ] База у Бесівці [ + – ] База у м. Пушкін [ + – ] База у Кронштадті [ + – ] База у Петрозаводську [ + – ] База у Пскові [ + – ] База у Кам'янці [ + – ] Військова база у Лузі під Петербургом [ + – ] База підрозділу в Алакуті, який не прямував на війну в Україну

РФ буде важко відновити навіть довоєнні показники особового складу

Росія залучила для бойових дій з Україною тисячі військовослужбовців зі своїх північних регіонів. Згідно з березневими оцінками, більшість гарнізонів порожні трохи менше, ніж наполовину. І більшість тих, хто пішов, не повернуться. Однак, наприклад, бригада "Алакурт" не спрямовувала свої війська в Україну.

Майже всі російські війська, раніше дислоковані у сусідніх із Фінляндією районах, зазнали втрат в Україні. Колишній командувач силами оборони Фінляндії Ярмо Ліндберг раніше висловлювався, що РФ буде важко відновити навіть довоєнні показники.

Цю думку поділяє майор Марко Еклунд. Хоча, за його оцінками, у Росії безліч танків, це частково старі модифікації. Західні санкції ускладнюють заміну обладнання. Крім того, перспектива опинитись у контрактній армії або вступити на строкову службу не дуже приваблива для росіян.

Війну в Україні не закінчено. Російські сили слабшають з кожним днем у міру продовження бойових дій, зокрема й ті, які мали повернутися в північні гарнізони.

Колишній начальник розвідки армії Фінляндії генерал-майор Пекка Товері зазначає: "Я не думаю, що Росія хоче розгойдувати човен на півночі. За оцінкою Товері, їхня увага буде, як і раніше, зосереджена на Україні та Білорусі".

Раніше Фокус повідомляв, що стратегічна поразка РФ почнеться влітку. На думку експерта, РФ залишається два-три місяці, щоб змінити становище. Літо стане переломним і, ймовірно, призведе до остаточної стратегічної поразки РФ.