"Полковники и майоры не могут ж*** оторвать": Арестович — о проблемах с применением оружия в ВСУ (видео)

По словам Арестовича, в одну из бригад ВСУ поступили итальянские минометы, но ее руководство попросило еще и разрешение на его безопасное применение.

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Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал о том, насколько важна личная инициатива в войне и что в подразделениях ВСУ были сложности с принятием решений относительно применения оружия. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Фейгин Live.

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По словам Арестовича, в одну из бригад ВСУ поступили итальянские минометы, и руководители этого подразделения обратились к Арестовичу с просьбой выдать документ о безопасном применении этого оружия.

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По словам Арестовича, такая просьба вызвала у него гневный недоумение.

"Сук**, война идет за выживание страны. А вы с** бл**, начальники, майоры, полковники, подполковники, не можете жоп** оторвать и принять решение о применении минометов по противнику, которое вам поставило Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил. Какие вам еще сертификаты нужны?" — сказал Арестович, добавив, что военному руководству стало стыдно.

"Они вроде как героически стреляют, потому что простой логический вывод о том, что если Генеральный штаб передал минометы, то, наверное, можно стрелять и прошли все соответствующие испытания", — объяснил Арествоич, отметив, что не только руководство западных стран не может вовремя принять решение о поставках оружия, но и некоторые представители офицерского состава ВСУ.

Поставки оружия Украине: системы залпового огня MRLS

Также Арестович выразил надежду, что представители стран Запада в конечном итоге передадут Украине системы залпового огня, которые бы позволили эффективно противостоять российской армии на Донбассе.

Ранее Фокус сообщал, что на следующей неделе представители США анонсируют поставки необходимых Украине систем залпового огня MLRS, что может оказаться решающим фактором в войне.