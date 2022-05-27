"Полковники та майори не можуть ж*** відірвати": Арестович — про проблеми із застосуванням зброї у ЗСУ (відео)

За словами Арестовича, до однієї з бригад ЗСУ надійшли італійські міномети, але її керівництво попросило ще й дозвіл на його безпечне застосування.

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Радник голови ОП України Олексій Арестович розповів про те, наскільки важливою є особиста ініціатива у війні й що в підрозділах ЗСУ були складнощі з прийняттям рішень щодо застосування зброї. Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу Фейгін Live.

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За словами Арестовича, до однієї з бригад ЗСУ надійшли італійські міномети, і керівники цього підрозділу звернулися до Арестовича з проханням видати документ про безпечне застосування цієї зброї.

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За словами Арестовича, таке прохання викликало в нього гнівне здивування.

"Сук**, війна йде за виживання країни. А ви с** бл**, начальники, майори, полковники, підполковники, не можете жоп** відірвати та прийняти рішення про застосування мінометів по супротивнику, яке вам поставило Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил. Які вам ще потрібні сертифікати?" — сказав Арестович, додавши, що військовому керівництву стало соромно.

"Вони ніби героїчно стріляють, бо простий логічний висновок про те, що якщо Генеральний штаб передав міномети, то, напевно, можна стріляти й пройшли всі відповідні випробування", — пояснив Арествоїч, зазначивши, що не лише керівництво західних країн не може вчасно ухвалити рішення про постачання зброї, а й деякі представники офіцерського складу ЗСУ.

Постачання зброї Україні: системи залпового вогню MRLS

Також Арестович висловив сподівання, що представники країн Заходу зрештою передадуть Україні системи залпового вогню, які дозволили б ефективно протистояти російській армії на Донбасі.

Раніше Фокус повідомляв, що наступного тижня представники США анонсують постачання необхідних Україні систем залпового вогню MLRS, що може стати вирішальним фактором у війні.