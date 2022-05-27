30 ведущих мировых юристов назвали действия РФ геноцидом и попыткой уничтожения украинского народа

По словам ученых-правоведов и экспертов в области геноцида из New Lines Institute, совершенно ясно, что эта война носит характер геноцида с точки зрения риторики и способа ее ведения.

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В отчете о первом независимом расследовании по обвинениям в геноциде есть достаточно доказательств для вывода о том, что действия России в Украине были направлены на то, чтобы спровоцировать геноцид, а целью зверств российской армии было уничтожение украинского народа. Об этом сообщает CNN.

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Отчет, подготовленный Американским институтом стратегии и политики New Lines и Центром прав человека Рауля Валленберга, подписан более чем 30 ведущими учеными-правоведами и экспертами в области геноцида, которые обвинили российское государство в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. Составители документа предупреждают о том, что существует серьезный и неминуемый риск геноцида в Украине. В подтверждение приводится длинный список доказательств, в т.ч. примеры массовых убийств мирных граждан, насильственного вывоза людей и бесчеловечной антиукраинской риторики, к которой прибегают высшие должностные лица РФ.

Отчет должен быть опубликован в пятницу, 27 мая, а его копии будут отправлены парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру.

"Мы собрали ведущих юристов со всего мира, которые изучили имеющиеся доказательства и сделали вывод о том, что Российская Федерация несет ответственность за нарушения Конвенции о геноциде в Украине", — сказал в интервью журналистам Азим Ибрагим из New Lines Institute. В марте он посетил Украину, чтобы собрать доказательства для отчета.

"Это очень тщательно и подробно изученные доказательства, — объяснил он. — Все, что мы видели, говорит о том, что эта война носит характер геноцида с точки зрения используемого языка и способа ее ведения. Это совершенно ясно".

Ранее Фокус сообщал, что под завалами в Мариуполе нашли 200 тел погибших, которых отказались хоронить. Для перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно доставить тело в "морг" и на камеру заявить, что погибшего убили ВСУ.