30 провідних світових юристів назвали дії РФ геноцидом і спробою знищення українського народу

За словами вчених-правознавців і експертів у галузі геноциду з Newlines Institute, цілком ясно, що ця війна має характер геноциду з погляду риторики та способу її ведення.

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У звіті про перше незалежне розслідування за звинуваченнями в геноциді є достатньо доказів для висновку про те, що дії Росії в Україні були спрямовані на те, щоб спровокувати геноцид, а метою звірств російської армії було знищення українського народу. Про це повідомляє CNN.

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Звіт, підготовлений Американським інститутом стратегії та політики Newlines Institute і Центром прав людини Рауля Валленберга, підписано більш ніж 30 провідними вченими-правознавцями й експертами в галузі геноциду, які звинуватили російську державу в порушенні кількох статей Конвенції ООН про геноцид. Укладачі документа попереджають про те, що існує серйозний ризик неминучого геноциду в Україні. На підтвердження наводиться довгий перелік доказів, зокрема приклади масових убивств мирних громадян, насильницького вивезення людей і нелюдської антиукраїнської риторики, до якої вдаються найвищі посадові особи РФ.

Звіт має бути опублікований у п'ятницю, 27 травня, а його копії будуть надіслані парламентам, урядам і міжнародним організаціям у всьому світі.

"Ми зібрали провідних юристів із усього світу, які вивчили наявні докази та зробили висновок про те, що Російська Федерація відповідає за порушення Конвенції про геноцид в Україні", — сказав в інтерв'ю журналістам Азім Ібрагім із New Lines Institute. У березні він завітав до України, щоб зібрати докази для звіту.

"Це дуже ретельно та докладно вивчені докази, — пояснив він. — Усе, що ми бачили, говорить про те, що ця війна носить характер геноциду з точки зору мови та способу її ведення. Це абсолютно ясно".

Раніше Фокус повідомляв, що під завалами в Маріуполі знайшли 200 тіл загиблих, яких відмовилися ховати. Для перепоховання потрібно дочекатися черги, самостійно доставити тіло до "моргу" та на камеру заявити, що загиблого вбили ЗСУ.