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Военный Фокус Российско-украинская война

Американские военные вместе с бойцами ВСУ уничтожили российский БТР-80 (видео)

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Фото: Скриншот | Гранатомет NLAW перед выстрелом в российский БТР.

Средства воздушной разведки фиксируют выстрел и движущийся БТР, что говорит о слаженности совместной работы американских добровольцев и операторов БПЛА.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко показал видео совместной работы на фронте американских добровольцев из подразделения Иностранного легиона ВСУ и украинских военных. Группа военнослужащих вышла из лесного укрытия, чтобы уничтожить БТР-80 российской армии с помощью гранатомета NLAW. Об этом сообщается в Telegram-канале Геращенко.

В конце видео средства воздушной разведки фиксируют выстрел и движущийся БТР, что говорит о слаженности совместных действий подразделения американских добровольцев с операторами беспилотников.

Напомним, что ВСУ применяют против российских войск американские гранатометы MK-19 с ленточным питанием. О поставках автоматических гранатометов MK-19 удалось узнать по натовскому классификатору на партии груза.

15 управление военной контрразведки СБУ успешно уничтожает российских военных с помощью гражданских беспилотников, дополненных минами.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению эксперта, поставки Украине ракетных систем MLRS могут стать определяющим условием победы ВСУ. Генерал-майор армии Австралии считает, что поставки систем MLRS Украине станут стратегическим шагом. А, по мнению обозревателя по вопросам национальной безопасности Джонатана Лэндли, наличие на вооружении ВСУ мощных РСЗО позволит диктовать свои правила.