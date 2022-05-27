Американські військові разом із бійцями ЗСУ знищили російський БТР-80 (відео)

Засоби повітряної розвідки фіксують постріл і БТР, що рухається, що говорить про злагодженість спільної роботи американських добровольців і операторів БПЛА.

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Радник голови МВС України Антон Геращенко показав відео спільної роботи на фронті американських добровольців із підрозділу Іноземного легіону ЗСУ та українських військових. Група військовослужбовців вийшла з лісового укриття для знищення БТР-80 російської армії за допомогою гранатомета NLAW. Про це повідомляють у Telegram-каналі Геращенка.

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Наприкінці відео засоби повітряної розвідки фіксують постріл і БТР, що рухається, що говорить про злагодженість спільних дій підрозділу американських добровольців з операторами безпілотників.

Нагадаємо, що ЗСУ застосовують проти російських військ американські гранатомети MK-19 зі стрічковим живленням. Про постачання автоматичних гранатометів MK-19 вдалося дізнатися за натовським класифікатором на партії вантажу.

15 управління військової контррозвідки СБУ успішно знищує російських військових за допомогою цивільних безпілотників, доповнених мінами.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку експерта, постачання Україні ракетних систем MLRS може стати визначальною умовою перемоги ЗСУ. Генерал-майор армії Австралії вважає, що постачання систем MLRS Україні стануть стратегічним кроком. А, на думку оглядача з питань національної безпеки Джонатана Лендлі, наявність на озброєнні ЗСУ потужних РСЗВ дозволить диктувати свої правила.