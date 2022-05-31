"Очнется где-то в Москве": в РФ планируют похищение министра НАТО по дороге в Киев

Согласно планам депутата Госдумы Олега Морозова, похищенного министра обороны одной из стран НАТО на допросе в Москве расспросят, какие приказы Запад отдавал Киеву.

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Депутат Госдумы от "Единой России", глава комитета РФ по контролю Олег Морозов предложил устроить похищение кого-то из министров обороны стран НАТО по дороге в Украине и привезти его для допроса в Москву. Об этом сообщает Sky News.

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В эфире российского телеканала Россия-1 Морозов рассказал о фантастическим плане, который он вынашивает. План предусматривает похищение и доставку министра страны НАТО в РФ, где во время допроса его бы расспросили о том, какие приказы Запад отдавал Киеву.

Олег Морозов впервые избирался в Госдуму в 1993 году, он занимает пост в правящей партии "Единая Россия". В интервью российским пропагандистам он заявил, что из-за поставок западного оружия в Украину Россия может пересмотреть свои военные цели, поскольку это оружие несет в себе непосредственную угрозу РФ.

По словам Морозова, возможно, это покажется каким-то фантастическим планом, но в ближайшем будущем, на определенном этапе, какой-то военный министр одной из стран НАТО поедет в Киев на поезде для переговоров с Зеленским, но в Киев он не попадет, а очнется уже где-нибудь в Москве.

Ведущая программы Ольга Скабеева уточнила, планируется ли похищение, и депутат это подтвердил.

Российский чиновник во время предполагаемого допроса представителя НАТО планирует выяснить, кто и какие приказы отдавал, кто и за что несет ответственность.

Морозов считает, что это не такой уж и мифический сюжет, поскольку в новом мире существуют новые правила. Также он посоветовал зарубежным военным министрам, которые съезжаются в Киев, задуматься, каково это будет проснуться в Москве.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Николая Патрушева, западные страны пытаются расчленить Украину. Российский чиновник считает, что партнеры Украины из стран Запада пытаются использовать войну в Украине в своих экономических и политических интересах.