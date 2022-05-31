"Прокинеться десь у Москві": у РФ планують викрадення міністра НАТО дорогою до Києва

За планами депутата Держдуми Олега Морозова, викраденого міністра оборони однієї з країн НАТО на допиті в Москві розпитають, які накази Захід віддавав Києву.

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Депутат Держдуми від "Єдиної Росії", голова комітету РФ з контролю Олег Морозов запропонував влаштувати викрадення когось із міністрів оборони країн НАТО по дорозі в Україні та привезти його для допиту до Москви. Про це повідомляє Sky News.

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В ефірі російського телеканалу "Росія-1" Морозов розповів про фантастичний план, який він виношує. План передбачає викрадення та доставлення міністра країни НАТО у РФ, де під час допиту його розпитали б про те, які накази Захід віддавав Києву.

Олег Морозов вперше обирався до Держдуми в 1993 році, він обіймає посаду в керівній партії "Єдина Росія". В інтерв'ю російським пропагандистам він заявив, що через постачання західної зброї в Україну Росія може переглянути свої військові цілі, оскільки ця зброя несе в собі безпосередню загрозу РФ.

За словами Морозова, можливо, це здасться якимось фантастичним планом, але найближчим часом, на певному етапі, якийсь військовий міністр однієї з країн НАТО поїде до Києва в потязі для переговорів із Зеленським, але до Києва він не потрапить, а прокинеться вже десь у Москві.

Ведуча програми Ольга Скабеєва уточнила, чи заплановано викрадення, і депутат це підтвердив.

Російський чиновник під час ймовірного допиту представника НАТО планує з'ясувати, хто та які накази віддавав, хто і за що відповідає.

Морозов вважає, що це не такий і міфічний сюжет, оскільки в новому світі існують нові правила. Також він порадив закордонним військовим міністрам, які з'їжджаються до Києва, замислитись, як це прокинутися в Москві.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Миколи Патрушева, західні країни намагаються розчленувати Україну. Російський чиновник вважає, що партнери України із країн Заходу намагаються використати війну в Україні у своїх економічних та політичних інтересах.