Тайвань передаст $6 млн Украине: какие города получат помощь

По словам тайваньского министра Джозефа Ву, его народ сочувствует Украине, поскольку сам потенциально может пострадать от военного вторжения. КНР считает Тайвань своей территорией и постоянно угрожает.

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Во вторник, 31 мая, власти Тайваня объявили, что решили выделить 6 млн долларов пяти украинским городам, которые пострадали от российской агрессии. Об этом сообщает CNN.

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Мэр Харькова Игорь Терехов и глава МИДа Тайваня Джозеф Ву провели телефонный разговор, во время которого тайваньский дипломат сообщил, что Харькову предоставят помощь в размере 2 млн долларов, по 500 тыс получат Чернигов, Николаев, Сумы и Запорожье.

Сообщается, что это помощь в знак поддержки, которая пойдет на восстановление школ и гражданской инфраструктуры.

По словам Ву, народ Тайваня сочувствует и поддерживает народ Украины, поскольку потенциально может оказаться в таком же положении из-за постоянных угроз вторжения со стороны КНР.

"Надеемся, что наша помощь в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры позволит смягчить последствия войны для украинского народа", — сказал министр.

В свою очередь, Терехов пригласил дипломата посетить Харьков после того, как завершится война.

Ранее Фокус сообщал, что 30 боевых китайских самолетов оказались в зоне действия ПВО Тайваня. В воздушном пространстве Тайваня было зафиксировано появление истребителей Су-35, Су-30, "Шэньян" J-16 , "Шэньян" J-11, "Чэнду" J-10, а также самолетов, которые используются в целях радиолокационного обнаружения.