Тайвань передасть $6 млн Україні: які міста отримають допомогу

За словами тайванського міністра Джозефа Ву, його народ співчуває Україні, оскільки сам потенційно може постраждати від воєнного вторгнення. КНР вважає Тайвань своєю територією та постійно загрожує.

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У вівторок, 31 травня, влада Тайваню оголосила, що вирішила виділити 6 млн доларів п'яти українським містам, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє CNN.

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Мер Харкова Ігор Терехов та голова МЗС Тайваню Джозеф Ву провели телефонну розмову, під час якої тайванський дипломат повідомив, що Харкову нададуть допомогу в розмірі 2 млн доларів, по 500 тис. отримають Чернігів, Миколаїв, Суми та Запоріжжя.

Повідомляють, що це допомога на знак підтримки, яка піде на відновлення шкіл та громадянської інфраструктури.

За словами Ву, народ Тайваню співчуває та підтримує народ України, оскільки потенційно може опинитися в такій же ситуації через постійні загрози вторгнення з боку КНР.

"Сподіваємось, що наша допомога у відновленні зруйнованої цивільної інфраструктури дозволить пом'якшити наслідки війни для українського народу", — сказав міністр.

Зі свого боку Терехов запросив дипломата відвідати Харків після того, як завершиться війна.

Раніше Фокус повідомляв, що 30 бойових китайських літаків опинилися у зоні дії ППО Тайваню. У повітряному просторі Тайваню зафіксовано появу винищувачів Су-35, Су-30, "Шеньян" J-16, "Шеньян" J-11, "Ченду" J-10, а також літаків, що використовують з метою радіолокаційного виявлення.