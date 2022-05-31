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Юрий Бутусов показал, что внутри похищенного у российских военных БМП (видео)

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Украинские военные, ВСУ,
Фото: AP | Украинские военные на фоне разбитой военной техники РФ.

Внутри боевой машины были радиоустановки — комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук" и ПСНР (переносная станция наземной разведки), которыми пользовалась бригада из г. Алейск Алтайского края.

Военный корреспондент и главный редактор сайта Цензор.Нет Юрий Бутусов показал, что находится внутри угнанной у российских военных БМП в Луганской области. Недавно пехоте 58-й бригады ВСУ удалось похитить боевую машину, которая находилась в 100 метрах от российских позиций в районе Северского Донца. Видеобзор содержимого российского БМП опубликован на YouTube-канале журналиста.

Это уже 11 машина, которую украинским военнослужащим удалось вывезти из района Белогоровки. В общей сложности были захвачены 18 или 19 машин, остальную технику удалось оттянуть, но пока еще ее не перетянули в ближайший населенный пункт.

Обнаруженное в БМП ВС РФ.
Обнаруженное в БМП ВС РФ.

По словам Бутусова, в десантном отсеке российских БМП всегда есть сюрпризы. На этот раз там были обнаружены: рации, фотоаппарат, видеокамера, звуковая колонка и строительный инструмент шлифмашинка, эти предметы, судя по всему, были украдены у мирных жителей Украины.

Прицел ночного видения.
Прицел ночного видения.

Что нашли внутри российского БМП?

  • Прицелы ночного видения для автомата,
  • Прицел 1ПН93-3 ПКМ "Малыш",
  • Тактический перископ,
  • Каски,
  • Зарядные устройства,
  • Радиоустановки, в частности, комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук" и ПСНР- переносная станция наземной разведки.
ПСНР
ПСНР

Всем этим пользовалась Алейская мотострелковая бригада 41659ВЧ. Алейск — город в Алтайском крае с населением 28 тыс. человек.

Рабочая тетрадь.
Рабочая тетрадь.

В БМП была найдена рабочая тетрадь командира 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона гвардии капитана Дмитрия Евгеньевича Фурдуя.

Ко всему прочему, была обнаружена и гражданская одежда.

Ранее Фокус сообщал, что в ближайшие несколько недель определится дальнейший ход войны между Украиной и Россией. Генерал ВС США Марк Милли допускает, что война может перейти в затяжную фазу с повторяющимися боестолкновениями, а равно и завершиться победой одной из сторон. Многое будет зависеть от политического руководства.