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Юрій Бутусов показав, що всередині викраденого в російських військових БМП (відео)

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Українські військові, ЗСУ,
Фото: AP | Українські військові на тлі розбитої військової техніки РФ

Усередині бойової машини були радіоустановки — комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук" та ПСНР (переносна станція наземної розвідки), якими користувалася бригада з м. Алейськ Алтайського краю.

Військовий кореспондент та головний редактор сайту Цензор.Нет Юрій Бутусов показав, що знаходиться всередині викраденої в російських військових БМП у Луганській області. Нещодавно піхоті 58-ї бригади ЗСУ вдалося викрасти бойову машину, яка знаходилася за 100 метрів від російських позицій у районі Сіверського Дінця. Відеоогляд вмісту російського БМП опубліковано на YouTube-каналі журналіста.

Це вже 11 машин, які українським військовослужбовцям вдалося вивезти з району Білогорівки. Загалом захоплено 18 або 19 машин, решту техніки вдалося відтягнути, але поки її не перетягнули до найближчого населеного пункту.

Виявлене у БМП ЗС РФ.
Виявлене у БМП ЗС РФ.

За словами Бутусова, в десантному відсіку російських БМП завжди є сюрпризи. Цього разу там виявлені: рації, фотоапарат, відеокамера, звукова колонка та будівельний інструмент шліфувальна машина, — ці предмети, судячи з усього, вкрадені в мирних жителів України.

Приціл нічного бачення.
Приціл нічного бачення

Що знайшли всередині російського БМП?

  • Приціли нічного бачення для автомата,
  • Приціл 1ПН93-3 ПКМ "Малюк",
  • Тактичний перископ,
  • Каски,
  • Зарядні пристрої,
  • Радіоустановки, зокрема, комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук" та ПСНР — переносна станція наземної розвідки.
ПСНР
ПСНР

Усім цим користувалася Алейська мотострілецька бригада 41659ВЧ. Алейськ — місто в Алтайському краї з населенням 28 тис. осіб.

Робочий зошит.
Робочий зошит

У БМП знайдено робочий зошит командира 8 мотострілецької роти 3 мотострілецького батальйону гвардії капітана Дмитра Євгеновича Фурдуя.

До того ж виявлений і цивільний одяг.

Раніше Фокус повідомляв, що в найближчі кілька тижнів визначиться подальший хід війни між Україною та Росією. Генерал ЗС США Марк Міллі припускає, що війна може перейти в затяжну фазу з повторюваними бойовими зіткненнями, а також завершитися перемогою однієї зі сторін. Багато залежатиме від політичного керівництва.