ВС РФ усилят обстрелы, чтобы оккупировать все побережье Черного моря, — разведка (видео)

По словам Алексея Громова, в планах РФ — захватить южные области Украины и проложить коридор от Приднестровья до Ростова. Планируется и окружение группировки ООС на Донбассе.

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В четверг, 2 июня, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громова заявил, что, по данным военной разведки Украины, РФ увеличит удары по важным инфраструктурным объектам и будет пытаться взять под полный контроль все украинское побережье Черного моря. Об этом сообшается в Telegram-канале МО Украины.

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В качестве приоритетных действий ВС РФ Громов выделил увеличение интенсивности авиационных и ракетных ударов по гражданским и военным объектам Украины и дальнейшее уничтожение критически важной инфраструктуры страны.

[ + – ] Алексей Громов о ближайших планах РФ — с 25:55.

В разведсообществе убеждены, что российские войска будут пытаться взять в окружение и разбить группировку ООС на Донбассе. В качестве последующих задач военное командование РФ ставит перед собой удержание контроля над сухопутным коридором из материковой части РФ в оккупированный Крым.

В дальнейшем, как считает Громов, российская армия намеревается оккупировать все южные территории Украины и проложить сухопутный коридор от Приднестровья до Ростова.

Более того, российские войска будут пытаться обнаружить маршруты поставок оружия и логистического обеспечения ВСУ, уничтожать склады боеприпасов и техники.

Ранее Фокус сообщал, что ракеты HIMARS позволят Украине остановить продвижение войск РФ. Майкл Кларк отмечает, что у этих РСЗО не самый широкий радиус действия. Однако на сегодня это — пожалуй, самые полезные системы, которые могут оказаться в арсенале ВСУ.