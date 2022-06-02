ЗС РФ посилять обстріл, щоб окупувати все узбережжя Чорного моря, — розвідка (відео)

За словами Олексія Громова, у планах РФ — захопити південні області України та прокласти коридор від Придністров'я до Ростова. Планується й оточення угруповання ООС на Донбасі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У четвер, 2 червня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громова заявив, що, за даними військової розвідки України, РФ збільшить удари по важливих інфраструктурних об'єктах і намагатиметься взяти під повний контроль усе українське узбережжя Чорного моря. Про це повідомляється в Telegram-каналі МО України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пріоритетні дії ЗС РФ Громов виділив збільшення інтенсивності авіаційних і ракетних ударів по цивільних і військових об'єктах України та подальше знищення критично важливої інфраструктури країни.

[ + – ] Олексій Громов про найближчі плани РФ — з 25:55

У розвідспільноті переконані, що російські війська намагатимуться взяти в оточення і розбити угруповання ООС на Донбасі. Як наступні завдання військове командування РФ ставить перед собою утримання контролю над сухопутним коридором із материкової частини РФ в окупований Крим.

Надалі, як вважає Громов, російська армія має намір окупувати всі південні території України та прокласти сухопутний коридор від Придністров'я до Ростова.

До того ж, російські війська намагатимуться зафіксувати маршрути постачання зброї та логістичного забезпечення ЗСУ, знищувати склади боєприпасів і техніки.

Раніше Фокус повідомляв, що ракети HIMARS дозволять Україні зупинити просування військ РФ. Майкл Кларк зазначає, що в цих РСЗВ не найширший радіус дії. Проте на сьогодні це, мабуть, найкорисніші системи, які можуть опинитися в арсеналі ЗСУ.