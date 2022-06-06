Российские военные показали неточность работы ТОС "Солнцепек" в боевых условиях (видео)

На опубликованной видеозаписи продемонстрирован выстрел 8 ракетами, но ни один из этих термобарических снарядов не поразил цель.

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Недавно российские пропагандисты опубликовали видеозапись применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" на территории Украины. Видео показывает, как ведется огонь по населенному пункту Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщает портал Милитарный.

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Корректировка осуществляется посредством БПЛА, который сообщает координаты.

На видео показан запуск примерно 8 ракет, однако ни одна из них в цель не попадает. Оператору дрона понадобилось отдалить камеру, чтобы выяснить, куда же упали ракеты.

[ + – ] Цель не достигнута.

Уязвимости ТОС "Буратино"/"Солнцепек"

ТОС "Буратино" комплектуется неуправляемыми реактивными снарядами МО.1.01.04М, длиной 3700 мм и весом 217 кг.

Снаряд состоит из головной части термобарического или воспламеняющего действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя.

Еще одна проблема этой разработки — дальность стрельбы. Заявленный радиус действия ТОС-1А с поражением целей — порядка 6 км.

Для ведения огня, установка должна находиться в зоне поражения артиллерии, а также некоторых противотанковых систем противника — отсюда высокая вероятность уничтожения ТОС.

Подобные случаи уже фиксировались российскими операторами.

Ранее Фокус сообщал, что Путин угрожает в ответ на поставки Украине ракет ударить по объектам, "которые пока не трогает". Вместе с тем, глава Кремля не считает, что поставки Украине западных РСЗО что-либо изменят в расстоновке сил на поле боя, поскольку подобные ракетные системы были у Украины и ранее. Сейчас же просто восполняются запасы.

По мнению же западных экспертов, ракеты HIMARS позволят ВСУ остановить наступательный порыв войск РФ. И хотя Украина не получит эти РСЗО с ракетами сравнительно большой дальности, все же это очень эффективные системы.