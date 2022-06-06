Російські військові показали неточність роботи ТОС "Сонцепек" у бойових умовах (відео)

На опублікованому відеозаписі продемонстровано постріл 8 ракетами, але жоден із цих термобаричних снарядів не уразив ціль.

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Нещодавно російські пропагандисти опублікували відеозапис застосування тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепек" на території України. Відео показує, як ведеться вогонь по населеному пункту Довгеньке в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомляє портал Мілітарний.

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Коригування здійснюється за допомогою БПЛА, який повідомляє координати.

На відео показаний запуск приблизно 8 ракет, проте жодна з них не поцілила. Оператору дрона знадобилося віддалити камеру, щоб з'ясувати, куди ж упали ракети.

[ + – ] Ціль не досягнута.

Вразливості ТГС "Буратіно"/"Сонцепек"

ТОС "Буратіно" комплектується некерованими реактивними снарядами МО.1.01.04М, довжиною 3700 мм і вагою 217 кг.

Снаряд складається з головної частини термобаричної або займистої дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна.

Ще одна проблема цієї розробки — дальність стрільби. Заявлений радіус дії ТОС-1А з поразкою цілей — близько 6 км.

Для ведення вогню установка повинна знаходитися в зоні ураження артилерії, а також деяких протитанкових систем противника — звідси висока ймовірність знищення ТОС.

Такі випадки вже фіксувалися російськими операторами.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін погрожує у відповідь на постачання Україні ракет ударити по об'єктах, "які поки що не чіпає". Водночас глава Кремля не вважає, що постачання Україні західних РСЗВ щось змінять у розстановці сил на полі бою, оскільки подібні ракетні системи були в України й раніше. Зараз просто заповнюються запаси.

На думку ж західних експертів, ракети HIMARS дозволять ЗСУ зупинити наступальний порив військ РФ. І хоча Україна не отримає ці РСЗВ з ракетами порівняно великої дальності, все ж таки це дуже ефективні системи.