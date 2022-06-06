ВСУ оттеснили российские военные корабли более чем на 100 км, — ВМС

ВМС РФ изменили тактику, чтобы вернуть свой контроль над северо-западной частью Черного моря. В Крыму и Херсонской области развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

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Активные действия в отношении морских сил противника заставили корабельную группировку черноморского флота РФ отойти от украинских берегов более чем на сотни километров. Об этом сообщается в Telegram-канале МО Украины.

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Российские ВМС попытались вернуть свой контроль над северо-западной частью Черного моря. Для этого противник прибегнул к новой тактике:

в Крыму и Херсонской области развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион";

перебрасываются дополнительные силы на о. Змеиный.

Угроза ракетных ударов сохраняется

Угроза ракетных ударов с моря по-прежнему сохраняется. С начала масштабного вторжения корабли и подлодки выпустили больше 300 крылатых ракет по территории Украины. В последнее время меньше применяются ракеты типа "Калибр", однако по наземным целям начали наноситься удары противокорабельными ракетами, которые главным образом предназначены для поражения боевых плавсредств.

Возможно, это свидетельство того, что у ВС РФ заканчивается современные ракеты, и они вынуждены прибегать к устаревшим образцам.

Морская блокада продолжается

По-прежнему, группировки из 30-ти кораблей и подлодок блокируют гражданское судоходство. С начала активной фазы российско-украинской войны были нанесены удары по 9 гражданским судам. Одно из них затонуло, при этом погибли два гражданских моряка.

В акватории Черного моря находится порядка 12 крупных десантных кораблей, часть из них — в ремонте.

Риск высадки российского десанта в Одессе

В сообщении Минобороны отмечается, что по-прежнему есть риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп в Одессе, чему благоприятствуют погодные условия.

"Более того, Минобороны РФ имитирует организацию т.н. гуманитарных коридоров якобы для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов, — отмечает пресс-служба МО РФ. — Однако таким образом вражеские корабли могут попытаться приблизиться к побережью Украины под прикрытием гражданских судов".

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ показали неточности в работы термоборической установки "Солнцепек" в боевых условиях. На опубликованном видео установка стреляет 8 ракетами, однако ни один из них не попадает в цель.