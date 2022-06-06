ЗСУ відтіснили російські військові кораблі більш ніж на 100 км, — ВМС

ВМС РФ змінили тактику, щоб повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря. У Криму та Херсонській області розгорнули ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон".

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Активні дії щодо морських сил противника змусили корабельне угруповання чорноморського флоту РФ відійти від українських берегів на понад сотні кілометрів. Про це повідомляється в Telegram-каналі МО України.

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Російські ВМС спробували повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Для цього противник вдався до нової тактики:

у Криму та Херсонській області розгорнуто берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон";

перекидаються додаткові сили о. Зміїний.

Загроза ракетних ударів зберігається

Загроза ракетних ударів з моря, як і раніше, зберігається. З початку масштабного вторгнення кораблі та підводні човни випустили понад 300 крилатих ракет по території України. Останнім часом менше застосовуються ракети типу "Калібр", проте по наземним цілями почали наносити удари протикорабельними ракетами, які здебільшого призначені для ураження бойових плавзасобів.

Можливо, це свідчення того, що у ЗС РФ закінчуються сучасні ракети, і вони змушені вдаватися до застарілих зразків.

Морська блокада продовжується

Як і раніше, угруповання з 30 кораблів і підводних човнів блокують цивільне судноплавство. З початку активної фази російсько-української війни було завдано ударів по 9 цивільних судах. Одне з них затонуло, при цьому загинули двоє цивільних моряків.

В акваторії Чорного моря знаходиться близько 12 великих десантних кораблів, частина з них — у ремонті.

Ризик висадки російського десанту в Одесі

У повідомленні Міноборони наголошується, що, як і раніше, є ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп в Одесі, чому сприяють погодні умови.

"До того ж, Міноборони РФ імітує організацію так званих гуманітарних коридорів нібито для виведення цивільних іноземних суден з українських портів, — зазначає пресслужба МО РФ. — Проте таким чином ворожі кораблі можуть спробувати наблизитися до узбережжя України під прикриттям цивільних судів".

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ показали неточності у роботі термобаричної установки "Сонцепек" у бойових умовах. На опублікованому відео установка стріляє 8 ракетами, проте жодна з них не влучає у ціль.