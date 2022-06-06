Около 700 тысяч украинских военных участвуют в войне с РФ, — МВД

По словам замминистра МВД Екатерины Павличенко, это предполагает запрос на специализированных психологов для работы с военнослужащими и пострадавшими рядовыми жителями.

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Замминистра МВД Украины Екатерина Павличенко заявила, что в рядах ВСУ воюет по меньшей мере 700 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается на странице Павличенко в Facebook.

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Чиновница напомнила, что с начала масштабного российского вторжения зафиксированы уже 40 тыс. случаев гибели или ранения граждан Украины, причем порядка 3 млн наших граждан находятся во временно оккупированных районах.

По словам Павличенко, гражданам, которых принудительно вывезли, которые пострадали от насилия, а также детям, оставшимся сиротами, нужна помощь профессиональных психологов.

"700 тыс. украинских военнослужащих участвуют в войне, — отметила замминистра, — соответственно, есть запрос на специализированных психологов для участников боевых действий и их семей".

Аналогичную цифру — 700 тысяч военнослужащих, которые защищают Украину, — называл 21 мая и президент Владимир Зеленский.

[ + – ] Запланированы специализированные тренинги психологов и социальных работников. [ + – ] Запланированы специализированные тренинги психологов и социальных работников. [ + – ] Запланированы специализированные тренинги психологов и социальных работников. Фото: Минздрав/Facebook [ + – ] Запланированы специализированные тренинги психологов и социальных работников.

Павличенко уточнила, что сейчас психологам из МВД пришлось столкнуться с новыми вызовами, поскольку пришлось работать с людьми, которых эвакуировали из горячих точек, которые подвергались пыткам и были в плену, теми, кто прошел через пункты пограничного пропуска и находился бомбоубежищах.

Для этого уже была проведена встреча с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и первой леди Елены Зеленской, во время которой обсуждалась реализация Национальной программы психологического здоровья.

Уже запланированы специализированные тренинги психологов и социальных работников, в том числе из оборонного сектора. Более того, применяются мобильные приложения ВОЗ для самодиагностики.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные показали видео, на котором 8 термобарических ракет ТОС "Солнцепек" не попадают в цель. Военные РФ показали неточности и уязвимости в работе ТОС "Солнцепек".