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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Близько 700 тисяч українських військових беруть участь у війні з РФ, — МВС

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Нарада чиновників.
Фото: Минздрав/Facebook | Нарада чиновників.

За словами заступниці міністра МВС Катерини Павліченко, це передбачає запит на спеціалізованих психологів для роботи з військовослужбовцями та постраждалими рядовими жителями.

Заступниця міністра МВС України Катерина Павліченко заявила, що у лавах ЗСУ воює щонайменше 700 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляється на сторінці Павліченко у Facebook.

Чиновниця нагадала, що з початку масштабного російського вторгнення зафіксовано вже 40 тис. випадків загибелі або поранення громадян України, причому близько 3 млн. наших громадян перебувають у тимчасово окупованих районах.

За словами Павліченко, громадянам, яких примусово вивезли, які постраждали від насильства, а також дітям, які залишилися сиротами, потрібна допомога професійних психологів.

"700 тис. українських військовослужбовців беруть участь у війні, — зазначила заступниця міністра, — відповідно є запит на спеціалізованих психологів для учасників бойових дій та їхніх сімей".

Аналогічну цифру — 700 тисяч військовослужбовців, які захищають Україну, — називав 21 травня і президент Володимир Зеленський.

Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Фото: Минздрав/Facebook
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.
Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.

Павліченко уточнила, що зараз психологам із МВС довелося зіткнутися з новими викликами, оскільки довелося працювати з людьми, яких евакуювали з гарячих точок, які зазнавали тортур і були в полоні, тими, хто пройшов через пункти прикордонного пропуску та перебував у бомбосховищах.

Для цього вже було проведено зустріч за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської, під час якої було обговорено реалізацію Національної програми психологічного здоров'я.

Вже заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників, зокрема з оборонного сектору. До того ж, застосовуються мобільні програми ВООЗ для самодіагностики.

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