Близько 700 тисяч українських військових беруть участь у війні з РФ, — МВС

За словами заступниці міністра МВС Катерини Павліченко, це передбачає запит на спеціалізованих психологів для роботи з військовослужбовцями та постраждалими рядовими жителями.

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Заступниця міністра МВС України Катерина Павліченко заявила, що у лавах ЗСУ воює щонайменше 700 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляється на сторінці Павліченко у Facebook.

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Чиновниця нагадала, що з початку масштабного російського вторгнення зафіксовано вже 40 тис. випадків загибелі або поранення громадян України, причому близько 3 млн. наших громадян перебувають у тимчасово окупованих районах.

За словами Павліченко, громадянам, яких примусово вивезли, які постраждали від насильства, а також дітям, які залишилися сиротами, потрібна допомога професійних психологів.

"700 тис. українських військовослужбовців беруть участь у війні, — зазначила заступниця міністра, — відповідно є запит на спеціалізованих психологів для учасників бойових дій та їхніх сімей".

Аналогічну цифру — 700 тисяч військовослужбовців, які захищають Україну, — називав 21 травня і президент Володимир Зеленський.

[ + – ] Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників. [ + – ] Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників. [ + – ] Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників. Фото: Минздрав/Facebook [ + – ] Заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників.

Павліченко уточнила, що зараз психологам із МВС довелося зіткнутися з новими викликами, оскільки довелося працювати з людьми, яких евакуювали з гарячих точок, які зазнавали тортур і були в полоні, тими, хто пройшов через пункти прикордонного пропуску та перебував у бомбосховищах.

Для цього вже було проведено зустріч за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської, під час якої було обговорено реалізацію Національної програми психологічного здоров'я.

Вже заплановано спеціалізовані тренінги психологів та соціальних працівників, зокрема з оборонного сектору. До того ж, застосовуються мобільні програми ВООЗ для самодіагностики.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові показали відео, на якому 8 термобаричних ракет ТОС "Сонцепек" не влучають у ціль. Військові РФ показали неточності та вразливості у роботі ТОС "Сонцепек".