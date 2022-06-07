Разрушенные больницы в Северодонецке и Рубежном видны из космоса (фото)

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, противник еще не прошел оборону ВСУ, чтобы расстреливать город из минометов. Поэтому обстрелы ведутся с "Пионов" и "Гиацинтов".

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От ударов российской армии пострадали по меньшей мере две больницы в Северодонецке и Рубежном. Накануне эту информацию подтвердили новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies. Об этом сообщает CNN.

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Значительная часть Северодонецка была разрушена в результате обстрелов российских войск. Бойцы ВСУ сохраняют оборонительные позиции на территории города, мешая россиянам его захватить.

Удары артиллерии не обошли стороной даже больницы и прилегающую территорию. В центре Северодонецка разрушен ряд зданий больничного комплекса.

В Рубежном пострадала больница, прилегающие здания, среди прочего, и аптека.

[ + – ] Спутниковые снимки обстрелов в Рубежном и Северодонецке. [ + – ] Спутниковые снимки обстрелов в Рубежном и Северодонецке. Фото: Maxar Technologies

ВС РФ бросили все силы на захват Северодонецка

По словам главы Луганской ОВА, Лисичанск подвергается сильным обстрелам артиллерии большого калибра 152, 203 и 240 мм. Здания уничтожаются с верхнего этажа до подвалов.

ВС РФ бросили все силы на захват трассы Лисичанск — Бахмут и Северодонецка.

"Причем стреляют целенаправленно по гуманитарным штабам и школам, где в укрытиях находятся люди, — сообщил Гайдай. — Задача поставлена четко: до 10 или включительно по 10 число захватить Северодонецк и трассу Лисичанск — Бахмут, чтобы перерезать возможность снабжения для военных".

По словам главы ОВА, город Северодонецк уничтожается полностью, вместе с тем россияне его не контролируют. Враг пока не может пройти оборону ВСУ, чтобы расстреливать город из минометов или поставить артиллерию. При этом наносятся удары системами крупного калибра, такими как "Пион" или "Гиацинт". Прилеты таких снарядов производят крайне разрушительное действие.

Чтобы противостоять тактике российской армии, ВСУ нужна западная артиллерия, которая бы не позволила противнику беспрепятственно разрушать города.

Ранее Фокус сообщал, что США официально обязались передать Украине реактивные системы HIMARS, которые считаются наиболее эффективными для условий, в которых действуют наши военные. Установку можно разместить за несколько минут, что увеличивает вероятность выживания в условиях беспрерывной опасности.

Напомним, что Польша подписывает крупнейший за свою 30-летнюю историю контракт на поставку оружия. Киеву должны передать более 50 польских гаубиц Krab. Эти самоходные установки могут достигать дальности стрельбы до 40 км.