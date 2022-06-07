Зруйновані лікарні у Сєверодонецьку та Рубіжному видно з космосу (фото)

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, противник ще не пройшов оборону ЗСУ, щоб розстрілювати місто з мінометів. Тому обстріли ведуться з "Піонів" та "Гіацинтів".

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Від ударів російської армії постраждали щонайменше дві лікарні у Сєвєродонецьку та Рубіжному. Напередодні цю інформацію підтвердили нові супутникові фотографії компанії Maxar Technologies. Про це повідомляє CNN.

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Значна частина Сєвєродонецька була зруйнована внаслідок обстрілу російських військ. Бійці ЗСУ зберігають оборонні позиції на території міста, заважаючи росіянам його захопити.

Удари артилерії не обминули навіть лікарні та прилеглу територію. У центрі Сєвєродонецька зруйновано низку будівель лікарняного комплексу.

У Рубіжному постраждала лікарня, прилеглі будівлі та аптека.

[ + – ] Супутникові знімки обстрілів у Рубіжному та Сєвєродонецьку. [ + – ] Супутникові знімки обстрілів у Рубіжному та Сєвєродонецьку. Фото: Maxar Technologies

ЗС РФ кинули всі сили на захоплення Сєвєродонецька

За словами голови Луганської ОВА, Лисичанськ зазнає сильних обстрілів артилерії великого калібру 152, 203 та 240 мм. Будинки знищуються із верхнього поверху до підвалів.

ЗС РФ кинули всі сили на захоплення траси Лисичанськ — Бахмут та Сєвєродонецька.

"Причому стріляють цілеспрямовано по гуманітарних штабах і школах, де в укриттях знаходяться люди, — повідомив Гайдай. — Завдання поставлене чітко: до 10 або включно по 10 число захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ — Бахмут, щоб перерізати можливість постачання для військових".

За словами голови ОВА, місто Сєвєродонецьк знищується повністю, натомість росіяни його не контролюють. Ворог поки що не може пройти оборону ЗСУ, щоб розстрілювати місто з мінометів або поставити артилерію. При цьому наносяться удари системами великого калібру, такими як "Півонія" або "Гіацинт". Прильоти таких снарядів справляють вкрай руйнівну дію.

Щоб протистояти тактиці російської армії, ЗСУ потрібна західна артилерія, яка не дозволила б супротивникові безперешкодно руйнувати міста.

Раніше Фокус повідомляв, що США офіційно зобов'язалися передати Україні реактивні системи HIMARS, які вважаються найефективнішими для умов, за яких діють наші військові. Установку можна розмістити за кілька хвилин, що збільшує ймовірність виживання за умов безперервної небезпеки.

Нагадаємо, що Польща підписує найбільший за свою 30-річну історію контракт на постачання зброї. Києву мають передати понад 50 польських гаубиць Krab. Ці самохідні установки можуть досягати дальності стрільби до 40 км.