"Бомбили Харьков кассетными бомбами": Amnesty International обвинила РФ в военных преступлениях

Правозащитники нашли "крылья" и осколки запрещенных снарядов в разных районах города. Людей убивали на детских площадках, в очередях в магазины и аптеки.

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Правозащитная организация Amnesty International подготовила 40-страничный доклад, в котором задокументировано применение кассетных боеприпасов и других неизбирательных средств нападения российской армии во время попытки захватить Харьков. Об этом сообщает CNN.

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"Неоднократные обстрелы жилых районов Харькова были неизбирательными атаками, во время которых погибли и получили ранения сотни мирных жителей, как таковые они представляют собой военные преступления", — отмечается в отчете.

По словам правозащитников, российская армия ведет обстрелы кассетными и другими разновидностями неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов, что носит неизбирательный характер, поскольку применяется рядом со группами гражданского населения.

Задокументировали семь атак в нескольких районах Харькова, где обнаружились "крылья" и осколки кассетных боеприпасов 9Н210 или 9Н235.

[ + – ] Снаряд ВС РФ, найденный на месте разрушения.

Кассетные бомбы

Конвенция по кассетным боеприпасам ООН, действующая с 2010 года, запрещает их применение. Однако Россия, как, впрочем, США и Китай не поставили свои подписи под конвенцией. Эти страны считаются крупнейшими производителями кассетных боеприпасов.

"Кассетные бомбы по своей природе неизбирательны", — говорится в отчете Amnesty. Взрыв такого снаряда охватывает сотни метров. Более того, многие из этих боеприпасов не разрываются сразу и становятся наземными минами, что несет угрозу для граждан спустя время после атак.

По данным Amnesty, российская армия также использует противопехотные фугасные мины ПФМ-1 "Лепесток".

По словам представительницы Amnesty International Донателлы Роверы, это расследование в очередной раз доказало полное пренебрежение к жизням мирных жителей со стороны российского военного командования.

"Людей убивали в их домах, на улицах, на детских площадках, в очередях за гуманитарной помощью, продуктами и лекарствами, — отметила Ровера. — Многократное применение запрещенных кассетных боеприпасов вызывает шок".

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