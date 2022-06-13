"Бомбардували Харків касетними бомбами": Amnesty International звинуватила РФ у воєнних злочинах
Правозахисники знайшли "крила" й уламки заборонених снарядів у різних районах міста. Людей убивали на дитячих майданчиках, у чергах до магазинів та аптек.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Правозахисна організація Amnesty International підготувала 40-сторінкову доповідь, де задокументовано застосування касетних боєприпасів та інших невиборчих засобів нападу російської армії під час спроби захопити Харків. Про це повідомляє CNN.
"Неодноразові обстріли житлових районів Харкова були невиборчими атаками, під час яких загинули й отримали поранення сотні мирних жителів, як такі вони є воєнними злочинами", — наголошується у звіті.
За словами правозахисників, російська армія веде обстріли касетними й іншими різновидами некерованих ракет та артилерійських снарядів, що носить невиборчий характер, оскільки застосовується поряд із групами цивільного населення.
Задокументували сім атак у кількох районах Харкова, де були знайдені "крила" й уламки касетних боєприпасів 9Н210 або 9Н235.
Касетні бомби
Конвенція з касетних боєприпасів ООН, що діє з 2010 року, забороняє їхнє застосування. Проте Росія, як, утім, США та Китай поставили свої підписи під конвенцією. Ці країни вважаються найбільшими виробниками касетних боєприпасів.
"Касетні бомби за своєю природою невиборні", — йдеться у звіті Amnesty. Вибух такого снаряду охоплює сотні метрів. До того ж, більшість цих боєприпасів не розривається відразу і стає наземними мінами, що несе загрозу для громадян через час після атак.
За даними Amnesty, російська армія також використовує протипіхотні фугасні міни ПФМ-1 "Лепесток".
За словами представниці Amnesty International Донателли Ровери, це розслідування вкотре довело повну зневагу до життя мирних жителів із боку російського військового командування.
"Людей убивали в їхніх будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у чергах за гуманітарною допомогою, продуктами та ліками, — зазначила Ровера. — Багаторазове застосування заборонених касетних боєприпасів викликає шок".
Раніше Фокус повідомляв, що під Сєвєродонецьком гаубиці М777 ЗСУ знищили 3-4 російські "Гради". Тяжка артилерія працювала в тандемі з аеророзвідкою.