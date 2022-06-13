"Бомбардували Харків касетними бомбами": Amnesty International звинуватила РФ у воєнних злочинах

Правозахисники знайшли "крила" й уламки заборонених снарядів у різних районах міста. Людей убивали на дитячих майданчиках, у чергах до магазинів та аптек.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Правозахисна організація Amnesty International підготувала 40-сторінкову доповідь, де задокументовано застосування касетних боєприпасів та інших невиборчих засобів нападу російської армії під час спроби захопити Харків. Про це повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Неодноразові обстріли житлових районів Харкова були невиборчими атаками, під час яких загинули й отримали поранення сотні мирних жителів, як такі вони є воєнними злочинами", — наголошується у звіті.

За словами правозахисників, російська армія веде обстріли касетними й іншими різновидами некерованих ракет та артилерійських снарядів, що носить невиборчий характер, оскільки застосовується поряд із групами цивільного населення.

Задокументували сім атак у кількох районах Харкова, де були знайдені "крила" й уламки касетних боєприпасів 9Н210 або 9Н235.

[ + – ] Снаряд ЗС РФ, знайдений на місці руйнації

Касетні бомби

Конвенція з касетних боєприпасів ООН, що діє з 2010 року, забороняє їхнє застосування. Проте Росія, як, утім, США та Китай поставили свої підписи під конвенцією. Ці країни вважаються найбільшими виробниками касетних боєприпасів.

"Касетні бомби за своєю природою невиборні", — йдеться у звіті Amnesty. Вибух такого снаряду охоплює сотні метрів. До того ж, більшість цих боєприпасів не розривається відразу і стає наземними мінами, що несе загрозу для громадян через час після атак.

За даними Amnesty, російська армія також використовує протипіхотні фугасні міни ПФМ-1 "Лепесток".

За словами представниці Amnesty International Донателли Ровери, це розслідування вкотре довело повну зневагу до життя мирних жителів із боку російського військового командування.

"Людей убивали в їхніх будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у чергах за гуманітарною допомогою, продуктами та ліками, — зазначила Ровера. — Багаторазове застосування заборонених касетних боєприпасів викликає шок".

Раніше Фокус повідомляв, що під Сєвєродонецьком гаубиці М777 ЗСУ знищили 3-4 російські "Гради". Тяжка артилерія працювала в тандемі з аеророзвідкою.