ВСУ ликвидировали 28 российских военных и гаубицу "Мста-Б" на юге Украины

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли россиянам потери по части живой силы и 10 единиц техники. Однако в акватории Черного моря находится 3 десантных корабля и 4 корабля-носителя крылатых ракет.

Пресс-служба Оперативного командования "ЮГ" сообщила, что на южной территории Украины Силами обороны были ликвидировали 28 российских военных, а также уничтожена гаубицу "Мста-Б" и командно-штабная машина. Об этом сообщается в сводке на странице командования "Юг" в Facebook.

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По словам спикера, в ходе выполнении огневых задач, в т.ч. и усилиями ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ, противник понес потери общей численностью 28 военных и 10 единиц техники. Среди прочей техники, это разведывательные беспилотники, гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, а также 5 единиц бронированных и других машин.

Также ВСУ нанесли два воздушных удара в Николаевской и Херсонской областях, точные потери живой силы и вражеской техники пока уточняются.

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По данным пресс-службы, в акватории Черного моря находится до четырех кораблей-носителей крылатых ракет и около трех десантных кораблей российского флота.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска создают плацдарм для наступления на Славянск, а в Черном море размещены пять платформ для крылатых ракет "Калибр".