ЗСУ ліквідували 28 російських військових і гаубицю "Мста-Б" на півдні України

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали росіянам втрат по частині живої сили та 10 одиниць техніки. Проте в акваторії Чорного моря знаходиться 3 десантні кораблі та 4 кораблі-носія крилатих ракет.

Пресслужба Оперативного командування "Південь" повідомила, що на південній території України Силами оборони було ліквідовано 28 російських військових, а також знищена гаубиця "Мста-Б" та командно-штабну машину. Про це повідомляється у зведенні на сторінці командування "Південь" у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами спікера, під час виконання вогневих завдань, зокрема й зусиллями ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, противник зазнав втрати загальною чисельністю 28 військових і 10 одиниць техніки. Серед іншої техніки це розвідувальні безпілотники, гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, а також 5 одиниць броньованих та інших машин.

Також ЗСУ завдали двох повітряних ударів у Миколаївській та Херсонській областях, точні втрати живої сили та ворожої техніки поки що уточнюються.

В Одеській області затримали екстремальних ловців молюсків

Жителі Одеської області продовжують заходити у воду, незважаючи на загрозу мін. Напередодні муніципальна охорона та прикордонники затримали двох чоловіків, які пірнали за молюсками. Їх передали співробітникам СБУ для уточнення обставин.

За даними пресслужби, в акваторії Чорного моря знаходиться до чотирьох кораблів-носіїв крилатих ракет і приблизно трьох десантні кораблі російського флоту.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська створюють плацдарм для наступу на Слов'янськ, а в Чорному морі розміщено п'ять платформ для крилатих ракет "Калібр".