Одним залпом "Цезарей" ВСУ уничтожили 15 единиц российской техники (видео)
Установка CAESAR, которую выпускает французская компания Nexter, способна прицельно бить по российским войскам на расстоянии свыше 20 км от линии передовой.
Бойцы ВСУ одним залпом из 6 артиллерийских установок Ceasar ударили по району расположения российских войск с более чем 15 единицами вооружений и техник. Причем первое попадание нанесло урон самоходной гаубице 2С-19 "Мста-С" и командно-штабной машине командира батареи. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Установка CAESAR, которую выпускает французская компания Nexter, способна прицельно бить по российским войскам на расстоянии свыше 20 км от линии передовой.
Таким образом, артиллеристы ВСУ ускоренными темпами переходят на стандарты НАТО по части систем вооружения и пр.
Ранее Фокус сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился поставить больше САУ Caesar в Украину. По его указанию завод Nexter должен перейти на военный режим работы, чтобы быстрее и в нужном количестве выпускать эти артиллерийские установки.
По информации МО Великобритании, Украине поставят необходимое количество вооружений для победы. В ближайшее время российская армия ощутит на себе мощь ударов ВСУ.