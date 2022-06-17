Одним залпом "Цезарів" ЗСУ знищили 15 одиниць російської техніки (відео)
Установка CAESAR, яку випускає французька компанія Nexter, здатна бити по російських військах на відстані понад 20 км від лінії передової.
Бійці ЗСУ одним залпом із 6 артилерійських установок Ceasar вдарили по району розташування російських військ із понад 15 одиницями озброєнь та технік. Причому перше влучення завдало шкоди самохідній гаубиці 2С-19 "Мста-С" та командно-штабній машині командира батареї. Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Установка CAESAR, яку випускає французька компанія Nexter, здатна бити по російських військах на відстані понад 20 км від лінії передової.
Так, артилеристи ЗСУ прискореними темпами переходять на стандарти НАТО стосовно систем озброєння тощо.
Раніше Фокус повідомляв, що президент Франції Емманюель Макрон наказав поставити більше САУ Caesar в Україну. За його вказівкою, завод Nexter повинен перейти на військовий режим роботи, щоб швидше і в потрібній кількості випускати ці артилерійські установки.
За інформацією МО Великобританії, Україні поставлять потрібну кількість озброєнь для перемоги. Найближчим часом російська армія відчує на собі силу ударів ЗСУ.