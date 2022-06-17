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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Одним залпом "Цезарів" ЗСУ знищили 15 одиниць російської техніки (відео)

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Установка CAESAR, французької компанії Nexter.
Фото: Вiкiпедiя | Установка CAESAR французької компанії Nexter

Установка CAESAR, яку випускає французька компанія Nexter, здатна бити по російських військах на відстані понад 20 км від лінії передової.

Бійці ЗСУ одним залпом із 6 артилерійських установок Ceasar вдарили по району розташування російських військ із понад 15 одиницями озброєнь та технік. Причому перше влучення завдало шкоди самохідній гаубиці 2С-19 "Мста-С" та командно-штабній машині командира батареї. Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Установка CAESAR, яку випускає французька компанія Nexter, здатна бити по російських військах на відстані понад 20 км від лінії передової.

Самохідна гаубиця 2С-19 "Міста-С".
Самохідна гаубиця 2С-19 "Міста-С"

Так, артилеристи ЗСУ прискореними темпами переходять на стандарти НАТО стосовно систем озброєння тощо.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Франції Емманюель Макрон наказав поставити більше САУ Caesar в Україну. За його вказівкою, завод Nexter повинен перейти на військовий режим роботи, щоб швидше і в потрібній кількості випускати ці артилерійські установки.

За інформацією МО Великобританії, Україні поставлять потрібну кількість озброєнь для перемоги. Найближчим часом російська армія відчує на собі силу ударів ЗСУ.