"В ближайшие дни дойдут до города": в ISW анализируют наступление ВС РФ на Лисичанск (фото)

Российские войска безуспешно пытаются взять под контроль важнейшую трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы отрезать пути снабжения для ВСУ.

Российские войска продолжали продвигаться на север к Лисичанску вдоль западного берега реки Северский Донец и 22 июня постепенно продвигались к югу от Лисичанска. Оккупанты взяли под контроль Рай-Александровку и Лоскутовку, которые находятся в 10 км к югу от Лисичанска, сообщают эксперты из Института по изучению войны (ISW).

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В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска укрепляют свои позиции в Тошковке, Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, а также атакуют Белую Гору, которая расположена непосредственно на юго-восточной окраине Лисичанска.

[ + – ] Схема боевых действий в районе Лисичанска

[ + – ] Схема боевых действий в Луганской области

"Очень опасно в Лисичанске, оккупанты круглосуточно расстреливают город, тем не менее – продолжается "тихая" эвакуация, гумконвои завозятся ежедневно", — рассказал Гайдай.

Вооруженные силы РФ 22 июня продолжали попытки перехватить украинские линии сообщения к востоку от Бахмута вдоль трассы Бахмут-Лисичанск (Т1302), но не добились никаких подтвержденных успехов. По данным Генштаба ВСУ, российские войска перегруппировываются возле Бахмута, чтобы усилить свои наступательные возможности в этом районе.

[ + – ] Спутниковый снимок района боевых действий на Донбассе

Также сообщается, что оккупанты провели неудачное наступление в районе Угледарской электростанции в Светлодарске, из чего можно предположить, что они могут двигаться по трассе Е40 на северо-запад, чтобы получить доступ к важнейшей трассе Бахмут-Лисичанск.

Кроме того, российские силы нанесли авиаудар по селу Верхнекамянка, которое расположено непосредственно на трассе Т1302 в 10 км к юго-западу от Лисичанска, пытаясь воспрепятствовать передвижению украинских войск в направлении Лисичанска. Эксперты ISW отмечают, что российские войска вероятно усилят интенсивность наступательных действий в районе между Бахмутом и Лисичанском, чтобы перерезать пути снабжения для ВСУ и попытаться в ближайшие дни установить контроль над всем районом Северодонецк-Лисичанск.

Напомним, вчера 22 июня в течение суток подразделения ВС РФ осуществляли штурм в районе Бахмута, Новобахмутовки и Северодонецка. На Бахмутском направлении российская авиация нанесла удар по населенным пунктам Яковлевка, Клиновое, Вершина, Берестовое, Часов Яр, Новолуганское и Горское.