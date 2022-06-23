"Найближчими днями дійдуть до міста": в ISW аналізують наступ ЗС РФ на Лисичанськ (фото)

Російські війська безуспішно намагаються взяти під контроль найважливішу трасу Бахмут-Лисичанськ, щоб відрізати шляхи постачання для ЗСУ.

Російські війська продовжували просуватися на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець і 22 червня поступово просувалися на південь від Лисичанська. Окупанти взяли під контроль Рай-Олександрівку та Лоскутівку, які знаходяться за 10 км на південь від Лисичанська, повідомляють експерти з Інституту з вивчення війни (ISW).

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У той же час голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська зміцнюють свої позиції в Тошківці, Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, а також атакують Білу Гору, яка розташована безпосередньо на південно-східній околиці Лисичанська.

[ + – ] Схема бойових дій у районі Лисичанська

[ + – ] Схема бойових дій у Луганській області

"Дуже небезпечно в Лисичанську, окупанти цілодобово розстрілюють місто, проте — продовжується "тиха" евакуація, гумконвої завозяться щодня", — розповів Гайдай.

Збройні сили РФ 22 червня продовжували спроби перехопити українські лінії сполучення на схід від Бахмута вздовж траси Бахмут-Лисичанськ (Т1302), але не досягли жодних підтверджених успіхів. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська перегруповуються біля Бахмута, щоб посилити свої наступальні можливості у цьому районі.

[ + – ] Супутниковий знімок району бойових дій на Донбасі

Також повідомляється, що окупанти провели невдалий наступ у районі Вугледарської електростанції у Світлодарську, з чого можна припустити, що вони можуть рухатися трасою Е40 на північний захід, щоб отримати доступ до найважливішої траси Бахмут-Лисичанськ.

Крім того, російські сили завдали авіаудару по селу Верхньокам'янка, яке розташоване безпосередньо на трасі Т1302 за 10 км на південний захід від Лисичанська, намагаючись перешкодити пересуванню українських військ у напрямку Лисичанська. Експерти ISW зазначають, що російські війська ймовірно посилять інтенсивність наступальних дій у районі між Бахмутом і Лисичанськом, щоб перерізати шляхи постачання для ЗСУ та спробувати найближчими днями встановити контроль над усім районом Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Нагадаємо, вчора 22 червня протягом доби підрозділи ЗС РФ здійснювали штурм у районі Бахмута, Новобахмутівки та Сєвєродонецька. На Бахмутському напрямку російська авіація завдала удару по населених пунктах Яковлівка, Клинове, Вершина, Берестове, Часов Яр, Новолуганське та Гірське.