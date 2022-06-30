Интервью с военным инженером ВСУ Иваном Савельевым из мобильной группы по ремонту стрелкового оружия имени Н. И. Махно.

Кто он: Ивана Савельева в армии ласково именуют Дядя Ваня. Ему 47 лет, родился в Киеве. Окончил судостроительный техникум и киевский политех. После получения диплома почти полтора десятка лет (2000-2014) работал главным инженером завода по производству полимерных теплоизоляционных материалов, переработке вторичных полимеров, изготовлению различного оборудования для переработки пластмасс. Летом 2014-го Савельев ушел на фронт добровольцем, воевал в 11 БТРО "Киевская Русь" (11 ОМПБ 59 ОМПБр). Главный сержант роты, демобилизовался в марте 2016. С мая 2016 по февраль 2022-го — инженер-конструктор "Арморум Солюшинс", негосударственной компании-производителя военного оборудования. Занимался в основном пулеметными станками и дистанционно управляемыми пулеметными турелями. С 24 февраля снова в армии. Главный сержант роты, командир мобильной группы по ремонту стрелкового оружия. Женат, двое детей.

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Почему он: Савельев воюет с 2014 года, занимается огневой подготовкой бойцов, обеспечивает надежную работу пулеметов в частях ВСУ — как основного средства огневой поддержки легкой пехоты.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин побеседовал с Иваном Савельевым о пулеметах в ВСУ, о работе мобильной группы и о том, чего больше всего не достает сегодня в армии.

[ + – ] Главный сержант роты инженер Иван Савельев: "Нельзя гонять по нашим степям с пулеметом и не чувствовать себя махновцем"

"Пулемет, словно молния, бьет"

Ваша группа образовалась еще до начала полномасштабного вторжения. Как это получилось и почему именно пулеметы и станки к ним?

— Весной-летом 2014 года в действующей армии был просто громадный дефицит специалистов по групповому оружию, а пулеметы — это самый его распространенный подвид. На самом деле нам особой разницы нет — от пистолета до 30 мм пушки мы можем разобрать, собрать, почистить, отремонтировать, обучить наводчиков и номера расчета. Но так как пулеметов больше всего, то в основном пришлось заниматься ими. По ходу дела мы поняли, что не хватает станков под эти пулеметы. Разработали несколько моделей, бойцам понравилось, и — пошло-поехало.

В чем сила пулемета? В чем преимущества этого оружия?

— Если коротко, то сила пулемета в том, что он имеет такую же огневую мощь, как отделение стрелков, вооруженное штурмовыми винтовками — естественно, при равном калибре и ленточном питании. Крупнокалиберные же пулеметы являются уже серьезными противниками боевых бронированных машин, а по ряду параметров они выигрывают даже у РПГ. Это бронебойность, точность, дальность и скорость стрельбы.

[ + – ] Так называемая "Техничка" — тачанка XXI века

Какую роль пулемет играет в современной войне и, в частности, в российско-украинской?

— Довольно весомую. Это основное средство огневой поддержки легкой пехоты, которой процентов семьдесят в нашей действующей армии. Если те же РПГ были существенно потеснены ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), то альтернатив пулемету, а особенно станковому и крупнокалиберному, мало. В некоторых моментах такой альтернативой может быть АГС (автоматический станковый гранатомет), но их в армии немного и к ним имеется определенный дефицит боеприпасов.

Вы действуете по личной инициативе или согласованно с воинскими частями, строго только по приглашению?

— Ну, мы не выездной цирк с гастролями, чтобы по приглашениям кататься. Группа была создана в составе батальона по моей инициативе в конце февраля — начале марта, когда выяснилось, что с наскока нас взять не удалось и вся эта история надолго. В первую очередь занялись огневой подготовкой бойцов роты, потом батальона (уже по специальности пулеметчик), потом пошел поток оружия иностранного производства, трофейного, нашего — поврежденного в боях или неумелыми пользователями. Много было пулеметов с заводским браком. Пришлось разворачивать полноценную ремонтную мастерскую с соответствующим оборудованием и персоналом…

Работаем со всеми боевыми частями нашего района обороны — от добровольческих формирований территориальных громад (ДФТ) до ССО (силы специальных операций). В принципе, нас по старым делам знают неплохо, определенный авторитет имеется, так что работы хватает.

[ + – ] Если те же РПГ были существенно потеснены ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), то альтернатив пулемету, а особенно станковому и крупнокалиберному, мало

Только станки? Какой "сервис" вы предоставляете?

— Станками, то есть, непосредственно их производством и продажей, я сейчас практически не занимаюсь. Мы их выделили в отдельную структуру, которая осталась в Киеве. Там на двух заводах мы развернули серийное производство, плюс есть еще мастерская, которая уже финально готовит их к отправке на фронт: ставит прицелы, дорабатывает под технические задания конкретных заказчиков и так далее.

В основном наша мобильная группа занимается ремонтом, обучением, есть два человека, которые устанавливают различное вооружение на пикапы. Но в основном — обучение. Матчасть, огневая и тактическая подготовка. Ручные, станковые, крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы. Пристрелка оружия. На большее пока не хватает ресурсов, как материальных, так и человеческих. Специалиста найти тяжело, да и переманить к нам тоже нелегко. Такие люди везде на вес золота.

Под черным знаменем

Ваша мобильная группа носит имя легендарного анархиста Махно. В пантеоне героев Украины много достойных имен, почему именно Нестор Иванович?

— Нестор Иванович — это именно тот человек, который привил нашему народу генетическую любовь к пулеметам. Это первое. Ну а второе, надо помнить, что его армия была добровольческая, воевала на своей земле и за свою землю, за свою свободу.

Кроме того, у нас тут ряд товарищей – это потомственные революционеры. Мой дед в революционное движение попал в начале двадцатого века, у моего напарника предки — участники польских восстаний и против Российской империи, и против Пруссии. Ну нельзя гонять по нашим степям с пулеметом на тачанке (пусть это и современный пикап) и не чувствовать себя махновцем. Поэтому, чтобы в организме когнитивный диссонанс не развивался, я делаю это под черным знаменем.

[ + – ] Работаем со всеми боевыми частями нашего района обороны, от ДФТГ до ССО

Техническое обеспечение, как и логистика — это фундамент любой армии. Чего сейчас больше всего не хватает нашей армии в этом плане?

— Ума и денег. Не хватает всего. Даже не так. Не то что не хватает, иногда попросту нет. Процентов восемьдесят всей движухи держится на горизонтальных связях, личных отношениях и Божьем промысле. Проблемы со всем. Связь, оптика, нужные боеприпасы в нужном месте и нужном количестве. Специалисты. Народу в действующей армии хватает, а толку мало. Но это только пока.

На какие участки вы выбираетесь? У вас есть, так сказать, "ареал обитания"?

— Работаем на свой район обороны. Он большой и очень важный. Бои здесь не прекращаются с 24 февраля. Как только под Киевом все закончилось, нас сюда перебросили — и чувствую, что сидеть нам тут до… долго еще в, общем. Но народ не стесняется и за 200-300 км в гости приехать, когда припекает.

[ + – ] Нестор Иванович — это именно тот человек, который привил нашему народу генетическую любовь к пулеметам

"Пока руки не ослабнут"

Большая война идет уже четыре месяца и принимает характер затяжной. Ваша группа готова к такому сценарию? Нет усталости или выгорания?

— Война идет девятый год. Я оружие в руки взял вечером 18 февраля 2014 года и буду его в этих руках держать, пока не ослабнут. Тот обрез, кстати, у меня никуда не делся — и в этом феврале тоже успел… сказать свое веское слово. Исчерпывающий ответ?

Понятно, что мастер хранит свои секреты, но откуда обеспечение? ВСУ, волонтеры, из своего кармана?

— Не секрет. Из своего кармана. Деньги в интернете не собираю, частично идет финансирование по линии "Арморум Солюшенс", остальное "своим коштом". Той зарплаты, которую в ВСУ платят, хватает на четыре дня. И это, кстати, немало. Ну и станки я налево-направо не раздаю, мы не благотворительная организация. Людям надо — люди купят. Понятно, что за все остальное я ни копейки ни с кого не беру. Не имею права. Впрочем, понятно, что и с голоду помереть, остаться без машины, топлива или формы мне "благодарные слушатели" не позволят.

[ + – ] Иван Савельев осматривает трофейный российский танк

Пару слов напоследок: что бы ты хотел пожелать украинским пулеметчикам?

— Понимаешь, потребности именно пулеметчика существенно отличаются от потребностей обычного стрелка, и уж тем более — от потребностей нормального человека. Именно не обычного, а нормального. В психиатрическом смысле этого слова. Поэтому если им пожелать каких-то материальных, скажем так, "пулеметных" благ, то это долго писать и все равно забуду что-то. Пожелать победы? Нах*р пошлют — в смысле, они этим и занимаются, победой. Поэтому скажу просто:

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