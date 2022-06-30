"У нашого народу генетична любов до кулеметів і Махна". Інтерв'ю з досвідченим військовим інженером

Інтерв'ю з військовим інженером ЗСУ Іваном Савельєвим із мобільної групи з ремонту стрілецької зброї імені Н. І. Махна.

Хто він: Івана Савельєва в армії ласкаво називають Дядя Ваня. Йому 47 років, народився у Києві. Закінчив суднобудівний технікум і київський політех. Після отримання диплому майже півтора десятка років (2000-2014) працював головним інженером заводу з виробництва полімерних теплоізоляційних матеріалів, переробкою вторинних полімерів, виготовленням різного обладнання для переробки пластмас. Влітку 2014-го Савельєв пішов на фронт добровольцем, воював в 11 БТоО "Київська Русь" (11 ОМПБ 59 ОМПБр). Головний сержант роти, демобілізувався в березні 2016. З травня 2016 по лютий 2022-го — інженер-конструктор "Арморум Солюшинс", недержавної компанії-виробника військового обладнання. Займався переважно кулеметними верстатами та дистанційно керованими кулеметними турелями. З 24 лютого знову в армії. Головний сержант роти, командир мобільної групи з ремонту стрілецької зброї. Одружений, двоє дітей.

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Чому він: Савельєв воює з 2014 року, займається вогневою підготовкою бійців, забезпечує надійну роботу кулеметів у частинах ЗСУ — як основного засобу вогневої підтримки легкої піхоти.

Військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін поговорив з Іваном Савельєвим про кулемети у ЗСУ, про роботу мобільної групи та про те, чого найбільше не вистачає сьогодні в армії.

[ + – ] Головний сержант роти інженер Іван Савельєв: "Не можна ганяти нашими степами з кулеметом і не почуватися махновцем"

"Кулемет, наче блискавка, б'є"

Ваша група утворилася ще до початку повномасштабного вторгнення. Як це вийшло і чому саме кулемети та верстати до них?

— Весною-літом 2014 року в чинній армії був просто величезний дефіцит фахівців із групової зброї, а кулемети — це найпоширеніший підвид. Насправді нам особливої різниці немає — від пістолета до 30 мм гармати ми можемо розібрати, зібрати, почистити, відремонтувати, навчити навідників і номери розрахунку. Але оскільки кулеметів найбільше, то переважно довелося займатися ними. Під час справи ми зрозуміли, що не вистачає верстатів під ці кулемети. Розробили кілька моделей, бійцям сподобалося, і — пішло-поїхало.

У чому сила кулемета? У чому переваги цієї зброї?

— Якщо коротко, то сила кулемета в тому, що він має таку ж вогневу міць, як відділення стрільців, озброєне штурмовими гвинтівками — звісно, за умов рівного калібру та стрічкового живлення. Крупнокаліберні кулемети є вже серйозними противниками бойових броньованих машин, а за низкою параметрів вони виграють навіть в РПГ. Це бронебійність, точність, дальність і швидкість стрільби.

[ + – ] Так звана "Технічка" — тачанка XXI століття

Яку роль кулемет грає у сучасній війні й, зокрема, у російсько-українській?

— Досить вагому. Це основний засіб вогневої підтримки легкої піхоти, якої відсотків сімдесят у нашій армії. Якщо ті ж РПГ були суттєво потіснені ПТРК (протитанковий ракетний комплекс), то альтернатив кулемету, а особливо станковому та великокаліберному, мало. У деяких моментах такою альтернативою може бути АГС (автоматичний станковий гранатомет), але їх в армії небагато і до них є певний дефіцит боєприпасів.

Ви дієте з особистої ініціативи чи узгоджено з військовими частинами, суворо лише на запрошення?

— Ну, ми не виїзний цирк із гастролями, щоб на запрошення кататися. Група була створена в складі батальйону з моєї ініціативи наприкінці лютого — на початку березня, коли з'ясувалося, що з наскоку нас взяти не вдалося і вся ця історія надовго. Насамперед зайнялися вогневою підготовкою бійців роти, потім батальйону (вже за спеціальністю кулеметник), потім пішов потік зброї іноземного виробництва, трофейної, нашої — пошкодженої в боях чи невмілими користувачами. Багато було кулеметів із заводським браком. Довелося розгортати повноцінну ремонтну майстерню з відповідним обладнанням і персоналом…

Працюємо з усіма бойовими частинами нашого району оборони — від добровольчих формувань територіальних громад (ДФТ) до ССО (сили спеціальних операцій). У принципі, нас у старих справах знають непогано, певний авторитет є, то роботи вистачає.

[ + – ] Якщо ті ж РПГ були суттєво потіснені ПТРК (протитанковий ракетний комплекс), то альтернатив кулемету, а особливо станковому та великокаліберному, мало

Тільки верстати? Який "сервіс" ви надаєте?

— Верстатами, тобто безпосередньо їх виробництвом і продажем, я зараз практично не займаюся. Ми їх виділили в окрему структуру, що залишилася у Києві. Там на двох заводах ми розгорнули серійне виробництво, плюс ще є майстерня, яка вже фінально готує їх до відправлення на фронт: ставить приціли, допрацьовує під технічні завдання конкретних замовників і так далі.

Здебільшого наша мобільна група займається ремонтом, навчанням, є двоє людей, які встановлюють різне озброєння на пікапи. Але переважно — навчання. Матчастина, вогнева та тактична підготовка. Ручні, станкові, великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети. Пристрілювання зброї. На більше поки бракує ресурсів, як матеріальних, і людських. Фахівця знайти важко, та й переманити до нас також нелегко. Такі люди скрізь на вагу золота.

Під чорним прапором

Ваша мобільна група носить ім'я легендарного анархіста Махна. У пантеоні героїв України багато гідних імен, чому саме Нестор Іванович?

— Нестор Іванович — це саме та людина, яка прищепила нашому народові генетичну любов до кулеметів. Це перше. Ну а друге, треба пам'ятати, що його армія була добровольчою, воювала на своїй землі та за свою землю, за свою свободу.

Крім того, у нас тут низка товаришів — це спадкові революціонери. Мій дід у революційний рух потрапив на початку ХХ століття, у мого напарника предки — учасники польських повстань і проти Російської імперії, і проти Пруссії. Ну не можна ганяти нашими степами з кулеметом на тачанці (хай це і сучасний пікап) і не почуватися махновцем. Тому щоб в організмі когнітивний дисонанс не розвивався, я роблю це під чорним прапором.

[ + – ] Працюємо з усіма бойовими частинами нашого району оборони, від ДФТГ до ССО

Технічне забезпечення, як і логістика, — це фундамент будь-якої армії. Чого зараз найбільше не вистачає нашій армії у цьому плані?

— Розуму та грошей. Бракує всього. Навіть не так. Не те, що не вистачає, іноді просто немає. Відсотків вісімдесят усієї двіжухи тримається на горизонтальних зв'язках, особистих стосунках і Божому промислі. Проблеми з усім. Зв'язок, оптика, необхідні боєприпаси у потрібному місці та потрібній кількості. Фахівці. Народу в чинній армії вистачає, а користі мало. Але це тільки поки що.

На які ділянки ви вибираєтеся? У вас є, так би мовити, "ареал проживання"?

— Працюємо на свій район оборони. Він великий і дуже важливий. Бої тут не припиняються з 24 лютого. Як тільки під Києвом усе закінчилося, нас сюди перекинули — і відчуваю, що сидіти нам тут до… довго ще, загалом. Але народ не соромиться і за 200-300 км у гості приїхати, коли припікає.

[ + – ] Нестор Іванович — це саме та людина, яка прищепила нашому народові генетичну любов до кулеметів

"Поки руки не ослабнуть"

Велика війна триває вже чотири місяці та набуває характеру затяжної. Ваша група готова до такого сценарію? Немає втоми чи вигоряння?

— Війна триває дев'ятий рік. Я зброю в руки взяв увечері 18 лютого 2014 року і буду її в цих руках тримати, доки не ослабнуть. Той обрiз, до речі, у мене нікуди не подівся — і в цьому лютому теж встиг… сказати своє вагоме слово. Вичерпна відповідь?

Зрозуміло, що майстер зберігає свої секрети, але звідки забезпечення? ЗСУ, волонтери, зі своєї кишені?

— Не секрет. Зі своєї кишені. Гроші в інтернеті не збираю, частково йде фінансування по лінії "Арморум Солюшенс", решта "за свій кошт". Тієї зарплати, яку в ЗСУ платять, вистачає на чотири дні. І це, до речі, чимало. Та й верстати я наліво-направо не роздаю, ми не благодійна організація. Людям треба — люди куплять. Зрозуміло, що за решту я ні копійки ні з кого не беру. Не маю права. Втім, зрозуміло, що й з голоду померти, залишитися без машини, палива чи форми мені "вдячні слухачі" не дозволять.

[ + – ] Іван Савельєв оглядає трофейний російський танк

Кілька слів насамкінець: що б ти хотів побажати українським кулеметникам?

— Розумієш, потреби саме кулеметника суттєво відрізняються від потреб звичайного стрільця, і тим паче — від потреб нормальної людини. Саме не звичайної, а нормальної. У психіатричному значенні цього слова. Тому якщо їм побажати якихось матеріальних, скажімо так, "кулеметних" благ, то це довго писати і все одно забуду щось. Побажати перемоги? Нах*р пошлють — у сенсі, вони цим і займаються, перемогою. Тому скажу просто:

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