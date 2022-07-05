Броня ВСУ: какая бронетехника защищает украинских солдат (фото)

Фокус подготовил список лучшей бронетехники в Вооруженных силах, которая спасает жизни украинских защитников в борьбе с российским агрессором.

Бронетехника — это одна из самых важных составляющих в украинской армии. Фокус в рейтинге "ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией" выделил БТР-4, танк БМ "Булат" и броневик "Козак-2М" как лучшая техника для украинских бойцов.

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Танк БМ "Булат"

Разработка КБ имени Морозова основана на базе танка Т-64 — основного танка в украинской армии. В ходе модернизации танк оснастили динамической защитой "Нож", средствами ведения боя — прицелом, системам управления огня. "Булаты" активно используются ВСУ на востоке Украины.

[ + – ] "Булат" на параде ко Дню независимости Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт о "Булате"

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказывает, что уже не раз защита танка спасала жизни украинским экипажам при прямом попадании по танку.

БТР-4

БТР-4 — это разработка харьковского КБ машиностроения. Предназначен для транспортировки бойцов. Защищен по стандарту НАТО STANAG 4569. Активно применялся при обороне Мариуполя.

[ + – ] БТР-4 оснащается различным вооружением, включая 30-мм пушку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Мнение бойца ВСУ о БТР-4

По словам командира минометного взвода, БТР-4 – осовремененная машина с просторным десантным отсеком сзади и удобным местом для оператора-наводчика с электронным дисплеем.

Броневик "Козак-2М"

"Козак-2М" — бронированная колесная машина компании НПО "Практика". Это более новая версия броневика "Козак-2". В Минобороны Украины его называют "компактным БТРом". Может оснащаться турецкими боевыми модулями компании Aselsan.

[ + – ] "Козак"-2М с турецким боевым модулем Фото: Facebook / НВО "Практика"

Мнение украинского бойца о "Козаке-2М"

Матрос и оператор БПЛА говорит, что БТР-4 — это "офигенный аппарат" для своих задач. Классный мотор, достаточно удобное место для десанта, возможность установки различных модулей.

Полный список лучшего украинского оружия с характеристиками и более широкими отзывами военных и экспертов читайте по ссылке.