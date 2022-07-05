Броня ВСУ: какая бронетехника защищает украинских солдат (фото)
Фокус подготовил список лучшей бронетехники в Вооруженных силах, которая спасает жизни украинских защитников в борьбе с российским агрессором.
Бронетехника — это одна из самых важных составляющих в украинской армии. Фокус в рейтинге "ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией" выделил БТР-4, танк БМ "Булат" и броневик "Козак-2М" как лучшая техника для украинских бойцов.
Танк БМ "Булат"
Разработка КБ имени Морозова основана на базе танка Т-64 — основного танка в украинской армии. В ходе модернизации танк оснастили динамической защитой "Нож", средствами ведения боя — прицелом, системам управления огня. "Булаты" активно используются ВСУ на востоке Украины.
Военный эксперт о "Булате"
Военный эксперт Михаил Жирохов рассказывает, что уже не раз защита танка спасала жизни украинским экипажам при прямом попадании по танку.
БТР-4
БТР-4 — это разработка харьковского КБ машиностроения. Предназначен для транспортировки бойцов. Защищен по стандарту НАТО STANAG 4569. Активно применялся при обороне Мариуполя.
Мнение бойца ВСУ о БТР-4
По словам командира минометного взвода, БТР-4 – осовремененная машина с просторным десантным отсеком сзади и удобным местом для оператора-наводчика с электронным дисплеем.
Броневик "Козак-2М"
"Козак-2М" — бронированная колесная машина компании НПО "Практика". Это более новая версия броневика "Козак-2". В Минобороны Украины его называют "компактным БТРом". Может оснащаться турецкими боевыми модулями компании Aselsan.
Мнение украинского бойца о "Козаке-2М"
Матрос и оператор БПЛА говорит, что БТР-4 — это "офигенный аппарат" для своих задач. Классный мотор, достаточно удобное место для десанта, возможность установки различных модулей.
Полный список лучшего украинского оружия с характеристиками и более широкими отзывами военных и экспертов читайте по ссылке.