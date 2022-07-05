Броня ЗСУ: яка бронетехніка захищає українських солдатів (фото)

Фокус підготував список найкращої бронетехніки у Збройних силах, яка рятує життя українських захисників у боротьбі з російським агресором.

Бронетехніка — це один із найважливіших складників в українській армії. Фокус у рейтингу "ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією" виділив БТР-4, танк БМ "Булат" і броньовик "Козак-2М" як найкращу техніку для українських бійців.

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Танк БМ "Булат"

Розробка КБ імені Морозова заснована на базі танка Т-64 — основного танка в українській армії. У процесі модернізації танк оснастили динамічним захистом "Ніж", засобами ведення бою — прицілом, системами управління вогню. "Булати" активно використовуються ЗСУ на сході України.

[ + – ] "Булат" на параді до Дня незалежності Фото: Генштаб ВСУ

Військовий експерт про "Булат"

Військовий експерт Михайло Жирохов розповідає, що вже неодноразово захист танка рятував життя українським екіпажам у разі прямого влучення по танку.

БТР-4

БТР-4 — це розробка харківського КБ машинобудування. Призначений для транспортування бійців. Захищений за стандартом НАТО STANAG 4569. Активно застосовувався під час оборони Маріуполя.

[ + – ] БТР-4 оснащується різним озброєнням, враховуючи 30-мм гармату Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Думка бійця ЗСУ про БТР-4

За словами командира мінометного взводу, БТР-4 — осучаснена машина з просторим десантним відсіком ззаду та зручним місцем для оператора-навідника з електронним дисплеєм.

Броньовик "Козак-2М"

"Козак-2М" — броньована колісна машина компанії НВО "Практика". Це новіша версія броньовика "Козак-2". У Міноборони України його називають "компактним БТРом". Може оснащуватись турецькими бойовими модулями компанії Aselsan.

[ + – ] "Козак"-2М із турецьким бойовим модулем Фото: Facebook / НВО "Практика"

Думка українського бійця про "Козак-2М"

Матрос та оператор БПЛА каже, що БТР-4 — це "офігенний апарат" для своїх завдань. Класний мотор, досить зручне місце для десанту, можливість встановлення різних модулів.

Повний список кращої української зброї з характеристиками та ширшими відгуками військових та експертів читайте за посиланням.