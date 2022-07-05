Броня ЗСУ: яка бронетехніка захищає українських солдатів (фото)
Фокус підготував список найкращої бронетехніки у Збройних силах, яка рятує життя українських захисників у боротьбі з російським агресором.
Бронетехніка — це один із найважливіших складників в українській армії. Фокус у рейтингу "ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією" виділив БТР-4, танк БМ "Булат" і броньовик "Козак-2М" як найкращу техніку для українських бійців.
Танк БМ "Булат"
Розробка КБ імені Морозова заснована на базі танка Т-64 — основного танка в українській армії. У процесі модернізації танк оснастили динамічним захистом "Ніж", засобами ведення бою — прицілом, системами управління вогню. "Булати" активно використовуються ЗСУ на сході України.
Військовий експерт про "Булат"
Військовий експерт Михайло Жирохов розповідає, що вже неодноразово захист танка рятував життя українським екіпажам у разі прямого влучення по танку.
БТР-4
БТР-4 — це розробка харківського КБ машинобудування. Призначений для транспортування бійців. Захищений за стандартом НАТО STANAG 4569. Активно застосовувався під час оборони Маріуполя.
Думка бійця ЗСУ про БТР-4
За словами командира мінометного взводу, БТР-4 — осучаснена машина з просторим десантним відсіком ззаду та зручним місцем для оператора-навідника з електронним дисплеєм.
Броньовик "Козак-2М"
"Козак-2М" — броньована колісна машина компанії НВО "Практика". Це новіша версія броньовика "Козак-2". У Міноборони України його називають "компактним БТРом". Може оснащуватись турецькими бойовими модулями компанії Aselsan.
Думка українського бійця про "Козак-2М"
Матрос та оператор БПЛА каже, що БТР-4 — це "офігенний апарат" для своїх завдань. Класний мотор, досить зручне місце для десанту, можливість встановлення різних модулів.
Повний список кращої української зброї з характеристиками та ширшими відгуками військових та експертів читайте за посиланням.