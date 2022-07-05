"Глаза украинской артиллерии": чем хороши беспилотники PD-2

Фокус в статье о лучшем оружии украинского производства выделил беспилотный комплекс PD-2 разработки Ukrspecsystems благодаря своим отличным характеристикам и показателям.

Беспилотный комплекс PD-2 применяется украинскими военными для корректировки работы артиллерии. Фокус в рейтинге лучшего украинского оружия разбирался, чем хорош PD-2, и что о нем говорят военные.

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Многоцелевой беспилотник производства Ukrspecsystems предназначен для ведения разведки, способен также нести бомбовую нагрузку весом до 3 кг. Возможны поставки в варианте с вертикальной системой взлета и посадки. Недавно фонд "Повернись живим" закупил 10 систем с 20 беспилотниками. По словам директора фонда Тараса Чмута, PD-2 — это "главные глаза украинской артиллерии".

Оператор разведки о PD-2

По словам бойца, ВСУ нужны такие системы, беспилотник PD-2 — это легкий и хороший разведчик. Байрактары могут быть слишком дорогими, а легким коптерам не хватает высоты, дальности и скорости полета.

Читайте более детальную информацию о БПЛА PD-2 с отзывом оператора разведки и характеристиками в статье "От "Стугны" до автомата "Малюк". ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией".