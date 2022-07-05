"Очі української артилерії": чим хороші безпілотники PD-2

Фокус у статті про найкращу зброю українського виробництва виділив безпілотний комплекс PD-2 розробки Ukrspecsystems завдяки своїм відмінним характеристикам і показникам.

Безпілотний комплекс PD-2 застосовується українськими військовими для коригування артилерії. Фокус у рейтингу кращої української зброї розбирався, ніж хороший PD-2, і що про нього говорять військові.

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Багатоцільовий безпілотник виробництва Ukrspecsystems призначений для ведення розвідки, здатний також нести бомбове навантаження вагою до 3 кг. Можливі поставки у варіанті з вертикальною системою зльоту та посадки. Нещодавно фонд "Повернись живим" закупив 10 систем із 20 безпілотниками. За словами директора фонду Тараса Чмута, PD-2 — це "головні очі української артилерії".

Оператор розвідки про PD-2

За словами бійця, ЗСУ потрібні такі системи, безпілотник PD-2 — це легкий і хороший розвідник. Байратари можуть бути занадто дорогими, а легким коптерам не вистачає висоти, дальності та швидкості польоту.

Читайте докладнішу інформацію про БПЛА PD-2 з відгуком оператора розвідки та характеристиками у статті "Від "Стугни" до автомата "Малюк". ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією".