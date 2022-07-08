"Утроить поставки оружия": Путин настолько увяз в войне, что пойдет на все, — министр Литвы

По словам литовского дипломата Линаса Линкявичюса, слова Путина о том, что РФ еще всерьез ничего не начинала, означают, что он будет беречь ресурсы. Поэтому Украине нужно в разы больше вооружений.

Бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс заявил, что президент РФ Владимир Путин настолько увяз в войне, что не остановится ни перед чем, каких бы ресурсов ему это ни стоило. Именно так, по мнению литовского дипломата, следует интерпретировать слова российского президента о том, что РФ еще не начала воевать всерьез. Об этом он написал в Twitter.

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"Поставки западного оружия должны идти удвоенными или удвоенными темпами", — объяснил литовский дипломат.

Напомним, что в США рассказали, как будут поставлять вооружения в Украину в дальнейшем. Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби объяснил, что Владимир Зеленский заручился достаточной международной поддержкой, и что сейчас военная помощь поступает ежедневно, причем список необходимого ВСУ постоянно дополняется. Пресс-секретарь считает, что нужны своевременные поставки оружия, потому что бои на Донбассе не останавливаются, а российская армия постепенно захватывает все новые территории.

В свою очередь в ОП оценили, что военные предприятия для поставок вооружений Украине в рамках ленд-лиза работают в три-четыре смены. Однако Евросоюз оказался не готов к войне на континенте, поскольку боеспособные армии есть только у Франции, Греции и Британии.

В то же время, в Финляндии считают, что страна готова к вооруженному конфликту с Россией. Главнокомандующий ВС Тимо Кивинен заявил, что жители встретят россиян решительным отпором. У Финляндии одна из сильнейших артиллерий в ЕС, также имеется запас крылатых ракет дальностью до 370 км. Не меньше 2% ВВП страны идет на оборону.