"Потроїти постачання зброї": Путін настільки ув'язнений у війні, що піде на все, — міністр Литви

За словами литовського дипломата Лінаса Лінкевичуса, слова Путіна про те, що РФ ще всерйоз нічого не починала, означають, що він берегтиме ресурси. Тому Україні потрібно в рази більше озброєнь.

Колишній міністр закордонних справ і оборони Литви Лінас Лінкевичус заявив, що президент РФ Володимир Путін настільки ув'язнений у війні, що не зупиниться ні перед чим, хоч би яких ресурсів йому це коштувало. Саме так, на думку литовського дипломата, слід інтерпретувати слова російського президента про те, що РФ ще не почала всерйоз воювати. Про це він написав у Twitter.

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"Постачання західної зброї повинні йти подвоєними або подвоєними темпами", — пояснив литовський дипломат.

Нагадаємо, що в США розповіли, як постачатимуть озброєння в Україну надалі. Прессекретар Держдепартаменту США Джон Кірбі пояснив, що Володимир Зеленський заручився достатньою міжнародною підтримкою та що зараз військова допомога надходить щодня, причому список необхідного ЗСУ постійно поповнюється. Прессекретар вважає, що потрібні своєчасні постачання зброї, бо бої на Донбасі не зупиняються, а російська армія поступово захоплює нові території.

У свою чергу в ОП оцінили, що військові підприємства для постачання озброєнь Україні в межах ленд-лізу працюють у три-чотири зміни. Однак Євросоюз виявився не готовим до війни на континенті, оскільки боєздатні армії є лише у Франції, Греції та Британії.

Водночас у Фінляндії вважають, що країна готова до збройного конфлікту з Росією. Головнокомандувач ЗС Тімо Ківінен заявив, що мешканці зустрінуть росіян рішучою відсічю. Фінляндія має одну з найсильніших артилерій у ЄС, також є запас крилатих ракет дальністю до 370 км. Щонайменше 2% ВВП країни йде на оборону.