Минобороны показало "прощальный подарок" для россиян (фото)

Реактивные системы залпового огня — пожалуй, самое обсуждаемое западное оружие. Теперь эти системы уже работают на передовой в Украине.

Спустя несколько недель настойчивых просьб украинского руководства и военных чиновников ВСУ наконец-то получают столь необходимую тяжелую артиллерию большой дальности. "Маленький прощальный "подарок" российским войскам" — такою подписью пресс-служба Минобороны сопроводила фотографию пуска ракеты HIMARS, выложенную в Twitter.

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[ + – ] Маленький "прощальный подарок"

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) западного образца уже работают на линии фронта. Военные на передовой говорят, что британские M270 или американские HIMARS нужны, чтобы противостоять силам противника, у которого есть преимущество по части тяжелой артиллерии.

HIMARS

По официальной информации, на вооружении ВСУ уже есть 9 подобных систем западного образца. Каждая из них комплектуется шестью ракетами, то есть они могут вести огонь по 54 целям. Головная часть ракеты несет 90 кг взрывчатого вещества, причем по кинетической энергии это вещество мощнее тротила.

По сравнению с российскими аналогами, у американских ракет тоньше стальной корпус, что позволяет увеличить объем взрывчатой массы. Это достаточно точная артиллерийская установка с максимальным отклонением 1-3 метра на дальности до 75 км. В то время, как у российских "Смерчей" отклонение — до 1 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Литве призвали утроить темпы поставок оружия в Украину, потому что Путин задействует все имеющиеся ресурсы в этой войне. Литовский дипломат Линас Линкевичус считает, что слова Путина о том, что РФ еще всерьез ничего не начинала, следует понимать именно так.